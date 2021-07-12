وزير الأوقاف من البرلمان:حديث السيسي عن الخطاب الديني لاقي تقدير العالم «صور وفيديو»

/640268/وزير-الأوقاف-من-البرلمانحديث-السيسي-عن-الخطاب-الديني-لاقي-تقدير-العالم-صور-وفيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الرئيس السيسي قام بدعم الخطاب الديني بكثير من خطاباته في كل المحافل الدولية لمواجهة التطرف والإرهاب، مشيرا إلى أن عدد الاصدارات المترجمة لمواجهة الفكر المتطرف بلغت 258 اصدار، ولاقت قبول على مستوى العالم نظرا لاهميتها وفاعليتها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع اللجنة الدينية بحضور وزير الاوقاف وتابع وزير الاوقاف خلال اجتماع اللجنة الدينية :" اصدارتنا المترجمة وصلت لعدد كبير من المراسلين الاجانب والسفارات المختلفة، منوها إلى هناك ما يقرب 137 الف كتاب تم اهدائها للسفارات بالخارج. هذا واستمعت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، للدور الخارجي لوزارة الأوقاف في تجديد الخطاب الديني لنشر فكر وسطي في مختلف دول العالم عن طريق الائمة والدعاة، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

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