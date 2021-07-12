«فيديو وصور».. رسالة شكر وتقدير من رئيس البرلمان  للجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد

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لجهودها بدور الانعقاد الأول وإنجاز مشروع قانون أرصفة ميناء الأسكندرية

شهدت لجنة النقل والمواصلات مجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، مساء الاثنين، الكشف عن رسالة شكر وتقدير وإشادة من المستشار الدكتور حنفي جبالي، للجنة النقل برئاسة النائب علاء عابد علي جهودها طوال دور الانعقاد الجاري، وخاصة ما تم علي مستوي إنجاز مشروع قانون منح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 62، 55 بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض ( شركة مساهمة مصرية).

وأكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، فى بداية الإجتماع علي تلقيه رسالة شكر وتقدير وإشادة من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مؤكدا علي أنها أول إشادة يتقدم بها رئيس المجلس لأي من اللجان النوعية، والتى تضمنت تنويه من جانبه لأهمية مشروع قانون منح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 62، 55 بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض ( شركة مساهمة مصرية)، والذي تمت مناقشته باللجنة وتم عرضه علي الجلسة العامة ونال موافقة الأعضاء.

ولفت النائب علاء عابد، إلي أن رسالة رئيس المجلس تطرقت لما تم من جهود كبيرة من جانب لجنة النقل، وأيضا بمشاركة لجنة الشئون التشريعية والدستورية، وبدعم من وزارة النقل من أجل الانتهاء من هذا القانون، وخاصة علي مستوي المساجلات القانونية والدستورية، والجهد الكبير الذي بذل في النقاش والحوار من أجل الوصول إلي أفضل الصياغات بما يصب في صالح الوطن والمواطن.

وتقدم النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب باسمه واسم أعضاء اللجنة بالشكر والتقدير لرئيس المجلس علي هذه الرسالة والإشادة، معبرا عن فخره بذلك، ومؤكدا علي تمنياته أن تكون اللجنة عند حسن ظن رئيس المجلس دائما، وأن الأعضاء واللجنة سيبذلون كل جهودهم من أجل أن يكون في الصالح العام وصالح الشعب بملف النقل الذي يشهد تطوير كبير خلال الفترة الأخيرة، موجها الشكر للأعضاء في اللجنة علي دورهم في دعم اللجنة بجهودهم التشريعية والرقابية.