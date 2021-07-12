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وزير الأوقاف: لن يحترم الناس ديننا مالم نتفوق بأمور دُنيانا «فيديو»

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تحدث وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية برئاسة النائب عبدالكريم عبدالكريم درويش، بشأن تجديد الخطاب الديني والثقافي.

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دوت الخليج

وزير الأوقاف:  لن يحترم الناس ديننا مالم نتفوق بأمور دُنيانا

وقال وزير الأوقاف خلال الجلسة:" لن يحترم الناس ديننا مالم نتفوق بأمور دُنيانا، فإن تفوقنا فى أمور دٌنيانا احترم الناس ديننا، وذلك بإنتاج ما ينفع الناس صناعيًا واجتماعيًا وإنسانيًا.

وأشار وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أنه فى زيارة إلى إحدى الدول كان هناك عددًا من المصريين المتميزين، الذى منهم أساتذة جامعات ودكاترة ومهندسين ومتخصصين، وانطلاقًا من تلك القاعدة العملية الممتدة كنا نتلقى دعمًا وتقديرًا لا حدود له.

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كما أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة على أن قضية  تجديد الخطاب الديني أمن قومي ، مشيرًا إلى أن الجماعات الإرهابية يتم استخدامها في حروب الجيل الرابع، لإشاعة الفوضى في البلاد والأوطان المختلفة. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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