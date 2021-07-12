وزير الأوقاف: دعم الرئيس أعطانا قوة للانطلاق بالفكر المستنير نحو العالمية

جدة - نرمين السيد -

وأضاف جمعة، فى كلمته أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الوزارة أصدرت 258 مؤلفا ومترجمًا لنشر الفكر الوسطى المستنير من أهمها سلسلة "رؤية" للفكر المستنير و"رؤية" للنشء و"رؤية" المترجمة، مع إصدار أول ترجمة مصرية لمعانى القرآن الكريم باللغة الأردية، معلقًا: "صارت إصداراتنا العربية والمترجمة علامة شديدة التميز فى الفكر المستنير، وأضحت أكاديمية الأوقاف منارة للتدريب والتأهيل والتجديد، حيث استضافت وفدًا من الأئمة السودانيين فى الدورة التدريبية المشتركة للأئمة المصريين والسودانيين بأكاديمية الأوقاف الدولية، فى الفترة من 20-12-2020م حتى 30-12-2020م".

وأوضح أن إجمالى ما تم إهداؤه من إصدارات الأوقاف خلال العام المالى 2020-2021 بلغ 137.400 إصدارا باللغة العربية و1.830 إصدارًا باللغات الأجنبية المختلفة.

وأكد أنه خلال السبع سنوات الماضية فى ظل عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، حصلت الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية "نور مبارك" بكازاخستان بكلياتها الثلاث "أصول الدين، الشريعة، اللغة العربية"، على شهادة ضمان جودة التعليم والاعتماد لمدة خمس سنوات كأول جامعة مصرية فى مجال الدراسات الإسلامية والعربية تحصل على هذه الشهادة، وذلك فى يوليو 2016م، كما حصلت أيضًا على المركز الأول فى تخصصات الدراسات الإسلامية وعلوم الدين بين جميع الجامعات الكازاخستانية.

وأشار إلى أنه تم إدراج منظمة الإيسيسكو لوثيقة القاهرة للمواطنة التى صدرت عن المؤتمر الدولى الثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذى انعقد بالقاهرة يومى الأحد والإثنين 16-17 محرم 1441هــ الموافق 15 – 16 سبتمبر 2019م برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، تحت عنوان "فقه بناء الدول.. رؤية فقهية عصرية "، فى إعلان الإيسيسكو للتضامن الأخلاقى الصادر يوم الثلاثاء 21-7-2020م، وذلك ضمن توصيات منتدى "دور القيادات الدينية فى مواجهة الأزمات" الذى عقد إلكترونيًّا يوم الثلاثاء 21-7-2020م بمشاركة الرئيس التشادى، والأمين العام لرابطة العالم الإسلامى، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية، والمدير العام لمنظمة الإيسيسكو، ولفيف من العلماء والمفكرين والقيادات الدينية من مختلف دول العالم.

ولفت إلى أنه تم تطوير وتجديد المركز المصرى الإسلامى بتنزانيا، بتكلفة تزيد على 6 ملايين جنيه، بمعرفة شركة المقاولون العرب، وتم إيفاد وإعارة 1.531 إمامًا وقارئا، إيفادًا دائما أو لإحياء ليالى شهر رمضان المبارك، ورعاية أكثر من 3.600 طالب وافد على نفقة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية من مختلف دول العالم، وفى سبيل التوسع فى نشر الفكر الوسطى المستنير عالميا عبر الفضاء الإلكترونى تم إطلاق بوابة الأوقاف الإلكترونية والتوسع فى النشر الإلكترونى بثلاث وعشرين لغة، وترجمة خطبة الجمعة إلى ثمانى عشرة لغة، ونشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية.

ونوه إلى أن وزارة الأوقاف عقدت تسعة مؤتمرات دولية فى الفترة من 2014م وحتى 2021م على النحو التالى:

-المؤتمر الدولى الثالث والعشرون "خطورة الفكر التكفيرى والفتوى بدون علم على المصالح الوطنية والعلاقات الدولية" مارس 2014م.

- المؤتمر الدولى الرابع والعشرون "عظمة الإسلام وأخطاء بعض المنتسبين إليه" فبراير 2015م.

-المؤتمر الدولى الخامس والعشرون "رؤية الأئمة والدعاة لتجديد الخطاب الدينى وتفكيك الفكر المتطرف" نوفمبر 2015م.

- المؤتمر الدولى السادس والعشرون "دور المؤسسات الدينية فى العالمين العربى والإسلامى فى مواجهة التحديات.. الواقع والمأمول.. نقد ذاتى ورؤية موضوعية" مايو 2016م.

-المؤتمر الدولى السابع والعشرون "دور القادة وصانعى القرار فى نشر ثقافة السلام ومواجهة الإرهاب والتحديات" مارس 2017م.

-المؤتمر الدولى الثامن والعشرون "صناعة الإرهاب وحتمية المواجهة" يناير 2018م.

-المؤتمر الدولى التاسع والعشرون "بناء الشخصية الوطنية وأثره فى تقدم الدول والحفاظ على هويتها" يناير 2019م.

-المؤتمر الدولى الثلاثون "فقه بناء الدول.. رؤية فقهية عصرية" سبتمبر 2019م.

-المؤتمر الدولى الحادى والثلاثون "حوار الأديان والثقافات" مارس 2021م.

فى حين عقدت وزارة الأوقاف أيضًا ست مسابقات عالمية للقرآن الكريم فى الفترة من 2015م حتى 2020م على النحو التالى:

-المسابقة العالمية الثانية والعشرون للقرآن الكريم إبريل 2015.

-المسابقة العالمية الثالثة والعشرون للقرآن الكريم إبريل 2016م

-المسابقة العالمية الرابعة والعشرون للقرآن الكريم إبريل 2017م

-المسابقة العالمية الخامسة والعشرون للقرآن الكريم مارس 2018م

-المسابقة العالمية السادسة والعشرون للقرآن الكريم مارس 2019م.

-المسابقة العالمية السابعة والعشرون للقرآن الكريم فبراير 2020م.