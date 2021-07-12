جدة - نرمين السيد - كما تم بحث وتناول العلاقات الثنائية والموضوعات الإقليمية، وفى مقدمتها قضية ⁧‫سد النهضة، وليبيا وعملية السلام. يأتى ذلك على هامش زيارة وزير الخارجية لبلجيكا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. وزير الخارجية يسلم رسالة السيسى إلى رئيس المجلس الأوروبى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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