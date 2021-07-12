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يسأل المواطنون عن مستجدات قوافل المستلزمات الشخصيه من دوت الخليج والتي أطلقها صندوق دوت الخليج عن طريق قوافل جديدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ودور رعاية المسنين والأيتام في 6 محافظات.

دوت الخليج

مستجدات قوافل المستلزمات الشخصيه من دوت الخليج

ويأتي هذا في مستجدات قوافل المستلزمات الشخصيه من دوت الخليج ضمن مبادرتي "بالهنا والشفا" و"دكان الفرحة" لتوفير المواد الغذائية ومستلزمات العناية الشخصية للفئات المستحقة في المناطق الأكثر احتياجا من صندوق دوت الخليج.

قوافل المستلزمات الشخصيه من دوت الخليج

وصرح تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق دوت الخليج إن قوافل المستلزمات الشخصيه من دوت الخليج تتضمن توزيع 11 طن من الدواجن، و1700 عبوة مستحضرات عناية شخصية وذلك لصالح 1465 مستفيدا في دور رعاية المسنين والأيتام، و4400 أسرة أولى بالرعاية في 6 محافظات هي: القاهرة، والجيزة، والشرقية، وبورسعيد، والبحر الأحمر، ومطروح، حيث يشمل التوزيع.

مناطق توزيع قوافل المستلزمات الشخصيه من دوت الخليج

ومن مناطق توزيع قوافل المستلزمات الشخصيه من دوت الخليج أحياء المحروسة، ومنشأة ناصر، ودار الحرية، ودار المدينة المنورة، ودار أولادي ، ودار فتيات العجوزة، ودار أهل الرشاد الخيرية، ومركز كاريتاس، ودار التربية بالجيزة، ودار الأمل لرعاية أطفال بلا مأوى والأيتام، وكذلك دار الباقيات الصالحات لرعاية مرضى الزهايمر، ودار تحسين أوضاع المرأة لرعاية المسنين، ومؤسستي الواحة والعزيمة لتأهيل المتعافين من الإدمان.

مباردة صندوق دوت الخليج

وقال تامر عبد الفتاح أن مبادرة بالهنا والشفا من صندوق دوت الخليج هي إحدى أنشطة محور الحماية الاجتماعية الذي ينفذ من خلاله الصندوق عدة مبادرة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ورفع أعباء المعيشة عن كاهلهم.

وزارة التضامن تنسق مع صندوق دوت الخليج

وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وذلك اعتمادا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق ومنظمات المجتمع المدني الشريكة بعد تحديثها من خلال الوزارة.

المستفيدين من قوافل المستلزمات الشخصيه من دوت الخليج

وكشف تامر عبد الفتاح أن عدد المستفيدين من مبادرة بالهنا والشفا يصل لنحو 8 ملايين مواطن سنويا، يتم توفير لهم المواد الغذائية بشكل دوري، سواء أكانت مواد جافة، أم دواجن ولحوم، وصولا إلى المعلبات والخضروات والفاكهة، لافتا إلى أن المبادرة نجحت في استغلال لحوم الهدي والأضاحي التي جلبها الصندوق خلال أعوام 2017، و2018، و2019 بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية ضمن برنامج أضاحي الذي دشنته المملكة العربية السعودية للاستفادة من لحوم الهدي في موسم الحج.