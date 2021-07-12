/640267/ماذا-ينتظر-أب-قتل-جاره-انتقاما-لهتك-عرض-طفلته-في-السلام

أحالت النيابة العامة،منذ قيل، الأب المتهم بقتل جاره بالسلام القاهرة، لقيام القتيل باغتصاب ابنة المتهم التلميذة في الصف الثاني الابتدائي، للمحاكمة الجنائية العاجلة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إحالة المتهم بقتل جارة في السلام إلى المحاكمة الجنائية

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و استعملت محكمة جنايات القاهرة الرأفة مع الأب المتهم بقتل جاره، وأمرت بالسجن 3 سنوات للاب المتهم، وشهدت الجلسة حضور المستشار محمد قطب الذي دفع ببطلان الضبط والتحريات، وقال خلال المرفعة أن الاب كان يدافع عن شرفه ولم يكن يقصد قتل المجني عليه.

وكان ورد بلاغ إلى رئيس مباحث قسم شرطة السلام المقدم قدري الغرباوي بوقوع مشاجرة، في منطقة مساكن العبد، بين خراط وجاره تعدى فيها المتهم علي المجني عليه بسلاح ابيض«سكين» ليسقط غارقا في دمائه على الأرض، وبعد نقله إلى المستشفى وتلقي العلاج فارق الحياة بعد وصولة بنصف ساعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

محامي بمجلس الدولة لـ«دوت الخليج» : العقوبة من بين سنة إلى ثلاث سنوات

وفي السياق ذاته، قال هيثم حمدالله، المحامي بالاستئناف ومجلس الدولة:« إن المحكمة ستتعامل المتهم بمنتهي الرأفة ومراعاة الظروف التي أدت للجريمة وستتراوح العقوبة ما بين سنة الي ثلاث سنوات».

وأضاف المحامي في تصريح خاص الـ«دوت الخليج»:« وإذا حكمت المحكمة بسنة ستراعي دافع المتهم بالقتل، وسيشمل حكمها إيقاف تنفيذ العقوبة نظرا لان الجريمة تمت دفاعا عن الشرف مما يجعل المحكمة النظر بعين الرأفة للمتهم في جريمة القتل.

وأشار المحامي :« والإيقاف لتنفيذ العقوبة يكون لمدة ثلاث سنوات تبداء من يوم النطق بالحكم، وخاصة انتفاء سبق الإصرار والترصد من جانب المتهم».

وأكمل حمد الله:«وان المتهم أقر ان اثناء نومه صعد علي صياح امه لـ جارة وهي تقول له بانه اغتصب البنّت الصغيره فقام من النوم ساحبا سكينا ليطعن بها جاره وهو ما يثبت فقدانه للإدراك وعدم توافر نية القتل لدية»