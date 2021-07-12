/640274/خالد-بيبو-مدير-قطاع-الناشئين-بالنادي-الأهلي-يتحدث-عن-استراتيجية-العمل-في-الموسم-الجديد

خالد بيبو، مدير قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن فرق القطاع بدأت تدريباتها استعدادا للموسم الجديد وفقا للاستراتيجية التي تم وضعها منذ بداية الموسم الماضي، مع التشيكي مايكل بروكيش، المدير الفني للقطاع لتحقيق التطلعات المرجوة خلال المرحلة المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد بيبو على ثقته في تحقيق القطاع نتائج مميزة خلال الموسم الجديد، مشيدا بالروح والجدية التي ظهر عليها الجميع في اليوم الأول لاستئناف التدريبات بعد فترة العطلة الصيفية.

فريقا الناشئين لكرة القدم بالنادي مواليد ٢٠٠١ ومواليد ٢٠٠٣، خضعا لتدريبات بدنية داخل صالة الكاراتيه؛ لتقوية العضلات ورفع معدلات اللياقة البدنية، تحت إشراف التشيكي مايكل بروكيش المدير الفني لقطاع الناشئين. وخضع الفريقان لتدريبات خاصة؛ لتفادي الالتحامات وكيفية السقوط على أرضية الملعب، بدون التعرض لإصابات قوية. وأكد بروكيش أن هذه التدريبات ضرورية للغاية لأنها تساعد اللاعبين على حماية أنفسهم من التعرض للإصابات، مشيراً إلى أنه يجب على اللاعب ألا يخشى الالتحامات، وأن تكون عقليته وجسده جاهزين للتعامل مع الالتحامات والسقوط بشكل صحيح.

وأشار المدير الفني للقطاع إلى أن أول خمسة أسابيع من فترة الإعداد سيتم خلالها التركيز على رفع معدلات اللياقة البدنية حتى تستعد جميع الفرق بشكل جيد قبل خوض المباريات الرسمية.

الجدير بالذكر أن حقق النادي الأهلي للفريق الأول لكرة القدم فوز هام على حساب مصر المقاصة بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب السويس الجديد ضمن المواجهات المؤجلة من الجولة الثامنة عشر.

وأوضح مدير قطاع الناشئين أن هناك خطة مدروسة لفترة الإعداد سيتم تنفيذها خلال الأيام المقبلة؛ للوصول بجميع فرق القطاع إلى أفضل مستوى، ولخوض منافسات الموسم الجديد بكل قوة.

وأشار مدير قطاع الناشئين بالأهلي إلى التعاون الدائم والمثمر بين القطاع وأكاديمية الأهلي، وأن هناك تعاونا كبيرا بينه وبين الكابتن شطة، مدير الأكاديمية من أجل إمداد قطاع الناشئين بالمواهب المميزة التي تفرزها الأكاديمية.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 51 من 23 مباراة خاضها المارد الأحمر ، حقق الفوز في 15 مواجهة ، وتعادل في 6 مباريات بينما كانت الخسارة حاضرة للفريق الأحمر في مواجهتين فقط أمام سموحة وغزل المحلة.