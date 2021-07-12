/640275/خالد-الغندور-يفتح-النار-على-لجنة-الحكام-بسبب-هدف-محمد-شريف-تفاصيل

أثار خالد الغندور لاعب القلعة البيضاء السابق والإعلامي بقناة الزمالك الحالي الجدل عبر منصات التواصل الإجتماعي عقب تعليقه على احتساب الهدف الثالث للنادي الأهلي في شباك المقاصة للاعب محمد شريف.

وكتب خالد الغندور على حسابه الفيس بوك : "محمد الشريف لاعب كبير جدا و إضافة قوية للأهلي و منتخب مصر بس مش لدرجة احتساب الهدف الثالث له و تعليق المعلق و الاعلام علي انه هدف محمد الشريف انتم بتشتغلوا الناس عيني عينك".

وتدوال رواد مواقع التواصل الإجتماعي تعليق خالد الغندور عبر المنصات المختلفة للسوشيال ميديا ، الأمر الذي أثار الجدل بين الجماهير وغضب بين أنصار النادي الأهلي واصفين تعليق الغندور بالتعنت ضد القلعة الحمراء.

محمد شريف يثير الجدل عبر السوشيال ميديا

وأحرز محمد شريف مهاجم القلعة الحمراءهدفين في المباراة التي فاز فيها المارد الأحمر على حساب مصر المقاصة برباعية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب السويس الجديد ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر المؤجلة من بطولة الدوري، قبل أن تحتسب لجنة الحكام الهدف الثالث لصالح شريف وليس هدف ذاتي.

ونجح محمد شريف في استغلال ضربات الرأس في تسجيل الهدفين ، وهو الأمر الذي كان يفتقده مهاجم المارد الأحمر خلال الفترة الماضية ، حتى علق على ذلك الأمر عماد متعب مهاجم منتخب مصر الأسبق.

تشكيل مصر المقاصة أمام الأهلي بالدوري

حراسة المرمي: محمود حمدي. خط الدفاع: أحمد مودي - محمد دسوقي - أحمد صبيحة هشام محمد - عبد الله مجد. خط الوسط :عماد فتحي - - عصام صبحي - شيمس بيكلي - سعيد الونش. خط الهجوم : باسم مرسي. ويجلس على مقاعد البدلاء :- "محمد كوكو - صلاح عاشور - مصطفى شبيطة - باولن فوافي - أحمد عادل ميسي - أسامة عزب - فارس طارق - محمد عادل - خالد مصطفى".

تشكيل الأهلي أمام مصر المقاصة

حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وأكرم توفيق. خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وحسين الشحات. خط الهجوم: محمد شريف. دكة بدلاء المارد الأحمر محمود وحيد، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود عبد المنعم كهربا، ومروان محسن، وأليو ديانج، وصلاح محسن، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير.