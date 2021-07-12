/640276/الاتحاد-الدولي-لكرة-اليد-يصدر-قرار-جديد-بخصوص-المشاركة-في-أولمبياد-طوكيو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى، زيادة عدد اللاعبين في قائمة المنتخبات، للمشاركة في النسخة المقبلة من دورة الألعاب الأولمبية، والتي تقام في طوكيو باليابان، وتبدأ يوم 23 من شهر يوليو الجاري، على أن تنتهي يوم 8 أغسطس المقبل.

القرار الجديد للاتحاد الدولي لكرة اليد

قرر الاتحاد الدولي تغير بند عدد الاعبين المسموح قيدهم في قائمة المنتخبات للمشااركة في أولمبياد طوكيو، حيث تغير عدد القائمة من 16 لاعب إلى 17. أكد الاتحاد الدولي لكرة اليد في بيان، أن القائمة الرئيسية لكل منتخب من المنتخبات المشاركة في أولمبياد طوكيو 2021، ستكون مكونة من 15 لاعب، بالإضافة إلى وجود لاعبين إحتياطيين، ويعرض دوت الخليج سبب قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بزيادة عدد قائمة منتخبات اليد المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة والتي تقام في طوكيو باليابان.

لماذا قرر الاتحاد الدولي لليد زيادة قائمة المنتخبات؟

يعد السبب الرئيسي لجعل الاتحاد الدولي لكرة اليد يقرر زيادة عدد لاعبي المنتخبات المشاركة في أولمبياد طوكيو من 16 لاعب إلى 16، هو التحسب لأي ظروف، مثل إصابة أي لاعب بفيروس كورونا المستجد.

قائمة منتخب مصر في كرة اليد

في حراسة المرمى: كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي في مركز الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا في مركز الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح في مركز صانع الألعاب: أحمد هشام السيد "دودو" – أحمد خيري – سيف الدرع في مركز الجناح الأيمن: محمد سند – أكرم يسري في مركز الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان في مركز الدائرة: محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل.

أعضاء الجهاز الفني لمنتخب اليد

يضم الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني في كرة اليد الإسباني روبرتو باروندو جارسيا، المدير الفني للممنتخب، وأنطونيو يورينتي مدرب مساعد وفينيو لوزرت مدرب حراس المرمى ودكتور محمد شوقى طبيب المنتخب ونور أبو زيد مدير منتخب اليد.