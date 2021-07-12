للمرة الأولى..أمير كرارة يتعاون مع المخرج أحمد نادر في رمضان 2022

/640278/للمرة-الأولىأمير-كرارة-يتعاون-مع--المخرج-أحمد-نادر-في-رمضان-2022

في، والذي يشارك به مع السيناريست باهر دويدار الذي نجحا معا في تقديم العديد من الأعمال.

دوت الخليج يكشف استعداد أمير كرارة لمسلسل رمضاني جديد بالتعاون مع أحمد نادر وباهر ديودار

وعقد أمير كرارة جلسات عمل مع صناع المسلسل خلال الأسابيع الماضية للاستقرار على تفاصيل العمل الذى سيكون مفاجأة في شهر رمضان المقبل، ومن المقرر أن تشهد الأسابيع المقبلة بدء عملية الترشيحات والتعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدا لبدء التصوير قبل نهاية العام الجاري.

الجدير بالذكر أن هذا المسلسل يعد التعاون الثالث لأمير كرارة مع باهر دويدار بعدما قدما سويا مسلسل كلبش بأجزائه الثلاثة فضلا عن تقديم مسلسل الاختيار الجزء الأول والذي لاقى نجاحا جماهيريا واسعا في رمضان 2020.

أمير كرارة يتسعد لطرح فيلم كازبلانكا 2

على جانب آخر يعمل كرارة على التحضير للجزء الثانى من فيلم "كازابلانكا" والذى تم عرض الجزء الأول منه في موسم عيد الفطر من عام 2019 وحقق نجاحاً كبيراً على مستوى الإيرادات حيث حقق 80 مليون جنيه في شباك التذاكر، حيث يتم التعاقد حالياً مع أبطال الجزء الثانى وكان في المقدمة النجمة نيللى كريم.

فيلم “كازابلانكا” الجزء الأول تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، اياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش، أحمد جمال سعيد وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.

أخر أعمال صناع مسلسل أمير كرارة لعام 2022

يشار إلي أن أخر أعمال باهر دويدار مسلسل "هجمة مرتدة" الذي عرض في موسم رمضان الماضي وحقق نجاح جماهيري كبير، وكان من وإخراج أحمد علاء الديب وبطولة كل من أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.

أما عن المخرج أحمد نادر جلال فقدم في موسم رمضان الماضي مسلسل "كوفيد25" مع النجم يوسف الشريف وحقق المسلسل نجاح جماهيري كبير والعمل تم تقدمه في 15 حلقة وكانت تجربة مختلفة حيث لأول مرة يعرض مسلسل 15 حلقة في موسم رمضان وشارك فيه عدد كبير من الفنانين علي رأسهم ايتن عامر وراندا البحيري وأمير صلاح الدين.