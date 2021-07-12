/640279/بالأسماء-حركة-وزارة-العدل-وندب-6-مساعدين-جدد-للوزير

كشفت مصادر قضائية، اليوم الإثنين ،أن وزير العدل المستشار عمر مروان، اعتمد حركة مساعديه وشملت حركة وزارة العدل القضائية الاستعانة بـ 6 مساعدين جدد لشئون مجلسي النواب والشيوخ، الرعاية الصحية والاجتماعية، شئون المحاكم، الشهر العقاري، المتابعة والإنجاز، الإدارات القانونية .

دوت الخليج يرصد فى السطور التالية تفاصيل حركة وزارة العدل القضائية الاستعانةبـ 6 مساعدين جدد

التفاصيل

- مساعدو وزير العدل يتسلمون عملهم

وأضافت المصادر أن مساعدي وزير العد المستشار عمر مروان الجدد، هم المستشار محمود الشريف مساعد الوزير العدل لشئون مجلسي النواب والشيوخ، والمستشار محمد عبده صالح مساعدا لوزير العدل لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، والمستشار صبحي اللبان لشئون المحاكم ، والمستشار أشرف حجازي للشهر العقاري، والمستشار خالد النشار للمتابعة والإنجاز، والمستشار محمود عبد الحميد للإدارات القانونية.

وقالت مصادر قضائية أن مساعدي وزير العدل الجدد تسلموا عملهم اليوم الأحد بديوان وزارة العدل بلاظوغلي

وفي سياق أخر انطلاقًا من رغبة حثيثة فى تحسين أحوال ومنشآت منظومة العدالة فى مصر، نظر مجلس النواب خلال الجلسة العامة فى 30 طلب إحاطة موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد المستشار عمر مروان وزير العدل، بشأن عدم تغطية مكاتب الشهر العقاري لجميع محافظات الجمهورية، فضلًا عن نقص عدد الموظفين بها مما يؤثر على سير العمل رغم المسابقات العديدة المعلن عنها.

تهالك مباني المحاكم و تأخر عرض القضايا على مصلحة الخبراء، أبرز القضايا الذى نادى بها النواب خلال الجلسة العامة، التى شهدت توجيه عدد من الانتقادات إلى وزير العدل، عمر مروان.