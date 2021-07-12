/640280/أيمن-يونس-مع-شيكابالا-أجيال-ورا-أجيال-كلها-في-عشق-الزمالك

عبر أيمن يونس نجم الزمالك السابق، بحبه للقلعة البيضاء، بصورة نشرها عبر حسابه الشخصى على تويتر، مع الأسمر محمود عبد الرزاق شيكابالا ونجله أدم، على شط البحر، خلال الأجازة التى يقضيها لاعبو الفريق الأبيض قبل العودة للتدريبات.

ويرصد دوت الخليج التفاصل:

وعلق أيمن يونس عبر حسابة الشخصي”تويتر:”أجيال ورا أجيال كلها في عشق الزمالك عايشين و بحب الزمالكاويه متشرفين”.

اتحاد الكرة

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواعيد المباريات المتبقية في مسابقة الدوري الممتاز حتى نهاية المسابقة المحلية.

وجاءت مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حتى نهاية الموسم كالتالي:-

الجولة الـ28 الزمالك وغزل المحلة يوم 3 أغسطس باستاد القاهرة في السابعة مساء.

الجولة الـ29 الزمالك أمام الاتحاد السكندري يوم 6 أغسطس باستاد الإسكندرية في التاسعة مساءً.

الجولة الـ30 الزمالك أمام الإسماعيلي يوم 12 أغسطس باستاد الإسماعيلية في السابعة مساءً.

الجولة الـ 31 الزمالك و وادي دجلة يوم 16 أغسطس باستاد القاهرة في التاسعة مساءً.

الجولة الـ32الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا يوم 20 أغسطس باستاد السويس الجديد في السابعة مساءً.

الجولة الـ33 الزمالك والإنتاج الحربي أحد يومي 22 أو 23 أغسطس باستاد القاهرة.

الجولة الـ34 الزمالك أمام البنك الأهلي أحد يومي 25 أو 26 أغسطس باستاد بتروسبورت

ومن ناحيه اخري شهدت مباريات الفري الأول بفريق كرة القدم بالزمالك عدة انتصارات بأهداف قاتلة، أو حتى في الدقائق الأخيرة، لتحسم الثلاث نقاط للفارس الأبيض.

أول تلك الأهداف من نصيب إمام عاشور نجم خط وسط نادي الزمالك في مباراة المصري البورسعيدي بالجولة السابعة عندما سجل هدف الفوز والمباراة الوحيد في الدقيقة 54 بتسديدة صاروخية حسمت الانتصار للفريق المتصدر.