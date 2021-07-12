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نقل النواب تناقش طلب النائب محمد الضبع بشأن عدم ازدواج طريق أسيوط الخارجة الوادي الجديد «صور وفيديو»

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ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود الضبع، بشأن عدم ازدواج طريق أسيوط الخارجة الوادي الجديد بطول 230 كم، حيث أن هذا الطريق يربط محافظات الصعيد بمحافظة الوادي الجديد.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب محمود الضبع

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واوصت اللجنة الحكومة بتقديم بيان رسمى بتوقيع رئيس الهيئة موضحافيه ما تم تنفيذه والميزانية الموضوعة للأعمال وجدول زمنى بالفترة الزمنية للانتهاء من تنفيذ الطريق المذكور فى طلب الإحاطة.

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مد حالة الطوارئ

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 290 لسنة 2021 بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة شهور أخري تبدأ اعتبارا من الساعه الواحدة من صباح السبت الموافق 24يوليو 2021.

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قانون التحرش 

وشهدت الجلسة اليوم التصويت النهائي علي  مشروع قانون النائب أشرف رشاد الشريف بشأن تغليظ عقوبة التحرش، وأيضا تعديلات النائب علاء عابد بشأن  اللائحة الداخلية بمجلس النواب، عد أن تمت مراجعتهم  من مجلس الدولة كما شهدت الجلسة أيضا نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل  ومكت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشكيل محطة متعددة الأغراض علي الأرصفة (55-62) ميناء الأسكندرية  لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية).

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تقرير لجنة البيئة والطاقة 

وأيضا  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الالدستورية  عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة انرجين ايجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادر بموجب القانون رقم 13 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 3لسنة 2009 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال ادكو الحرية بدلتا النيل.

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تراخيص وزير البترول 

أيضا مشروع قانون الحكومة المقدم  بشأن الترخيص لوزير البترول  في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة سي دراجون انبرجي (نايل)بي.في وشركة أي بي أر ساوث دسوق ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة  بالقانون رقم 6لسنة 2014للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب  دسوق الأرضية(قطاع-أ)بدلتا النيل.

أيضا تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 287لسنة 2021 بالموافقة علي اتفاقية قرض بين جمهورية مصر العربية ومجموعه البنوك الفرنسي

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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