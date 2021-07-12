/640282/بعد-اعتماد-هدف-محمد-شريف-رسميا-ترتيب-هدافي-الدوري-الممتاز

سادت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بسبب هدف الأهلي الثالث في شباك مصر المقاصة في المباراة التي أنطلقت في تمام السابعة من مساء أمس على ملعب السويس الجديد ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر في بطولة الدوري الممتاز، الأمر الذي أحدث تغييرات متفاوته في جدول ترتيب هدافي الدوري.

وقررت لجنة الحكام بشكل رسمي احتساب هدف الأهلي الثالث لصالح محمد شريف بعد أن عرضت الحالة على اللجنة الفنية بالإتحاد والتي أقرت باحتساب الهدف لصالح مهاجم القلعة الحمراء وليس هدف ذاتي على مدافع المقاصة.

محمد شريف يتصدر قائمة هدافي الدوري الممتاز

ونجح محمد شريف في استغلال ضربات الرأس في تسجيل الهدفين من أصل ثلاثة أحرزهم و 4 سجلهم لاعبي القلعة الحمراء ، وهو الأمر الذي كان يفتقده مهاجم المارد الأحمر خلال الفترة الماضية ، حتى علق على ذلك الأمر عماد متعب مهاجم منتخب مصر الأسبق، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج ترتيب هدافي الدوري الممتاز.

ترتيب هدافي الدوري الممتاز

أحمد ياسر ريان سيراميكا 15 هدفا محمد شريف الأهلي 15 هدفا يوسف أوباما الزمالك 13 هدفا عمر كمال عبدالواحد المصري 11 هدفا أحمد سمير طلائع الجيش 11 هدفا.

تشكيل الأهلي أمام مصر المقاصة

حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وأكرم توفيق. خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وحسين الشحات. خط الهجوم: محمد شريف.

دكة بدلاء المارد الأحمر

محمود وحيد، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود عبد المنعم كهربا، ومروان محسن، وأليو ديانج، وصلاح محسن، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير.

تشكيل مصر المقاصة أمام الأهلي بالدوري

حراسة المرمي: محمود حمدي. خط الدفاع: أحمد مودي - محمد دسوقي - أحمد صبيحة هشام محمد - عبد الله مجد. خط الوسط :عماد فتحي - - عصام صبحي - شيمس بيكلي - سعيد الونش. خط الهجوم : باسم مرسي. ويجلس على مقاعد البدلاء : "محمد كوكو - صلاح عاشور - مصطفى شبيطة - باولن فوافي - أحمد عادل ميسي - أسامة عزب - فارس طارق - محمد عادل - خالد مصطفى".

قائمه الأهلي لمواجهه مصر المقاصه

حراسة المرمي: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى شوبير. خط الدفاع: محمد هاني، علي معلول، محمود وحيد، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، أيمن اشرف وبدر بانون خط الوسط: جونيور اجايي، أكرم توفيق، محمد مجدى أفشة، محمود كهربا، حمدي فتحي، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية. خط الهجوم: مروان محسن، محمد شريف، صلاح محسن