رياضة النواب تناقش طلبات النائب عصام دياب بشأن مراكز الشباب بالإسماعيلية «صور وفيديو»

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ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام دياب، بشأن إنشاء مركز شباب بقرية الفردان التابعة لمحافظة الإسماعيلية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة النقل اليوم

واوصت اللجنة بضرورة تخصيص أرض لإنشاء المركز ، فى حين أبدت وزارة الشباب موافقتها على انشاءه بعد اتمام التخصيص.

كما ناقشت الطلب المقدم من النائب عصام دياب، بشأن الموافقة على انشاء مركز شباب بقرية نفيشة القبلية لمساعدة الشباب والنشء على ممارسة الأنشطة الرياضة، وتم تعديل الطلب إلى تطوير مركز الشباب ، وقد اوصت اللجنة بأن ترد الوزارة عن وضع المركز الحالى .

كما ناقشت اللجنة في اجتماعها، أيضًا، اليوم الطلب المقدم من ذات النائب بشأن الموافقة على الدعم المادي لبعض مراكز الشباب التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

قانون التحرش

وشهدت الجلسة اليوم التصويت النهائي علي مشروع قانون النائب أشرف رشاد الشريف بشأن تغليظ عقوبة التحرش، وأيضا تعديلات النائب علاء عابد بشأن اللائحة الداخلية بمجلس النواب، عد أن تمت مراجعتهم من مجلس الدولة كما شهدت الجلسة أيضا نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل ومكت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشكيل محطة متعددة الأغراض علي الأرصفة (55-62) ميناء الأسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية).

تقرير لجنة البيئة والطاقة

وأيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الالدستورية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة انرجين ايجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادر بموجب القانون رقم 13 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 3لسنة 2009 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال ادكو الحرية بدلتا النيل.

تراخيص وزير البترول

أيضا مشروع قانون الحكومة المقدم بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة سي دراجون انبرجي (نايل)بي.في وشركة أي بي أر ساوث دسوق ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6لسنة 2014للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب دسوق الأرضية(قطاع-أ)بدلتا النيل.

أيضا تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 287لسنة 2021 بالموافقة علي اتفاقية قرض بين جمهورية مصر العربية ومجموعه البنوك الفرنسية.