/640288/مختار-جمعة-جماعة-الإخوان-خطر-على-الدين-والدولة

أطلق وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تصريحات لافتة أمام النواب اليوم، مؤكدا أن جماعة الإخوان «خطر على الدين والدولة»، موضحا أن مواجهة تلك الجماعة يتطلب التوعية ضدها على مستوى العقيدة الدينية وليس المواجهة السياسية وحسب.

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مختار جمعة: جماعة الإخوان خطر على الدين والدولة

ورد ذلك خلال حضور جمعة اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، لمناقشة الدور الخارجي لوزارة الأوقاف في تجديد الخطاب الديني لنشر فكر وسطي في مختلف دول لعالم عن طريق الأئمة والدعاة، بلجنة العلاقات الخارجية بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وزير الأوقاف: وزارة الأوقاف لن تسمح بصعود إمام للمنابر دون المستوى

وأوضح وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة": الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الأوقاف لن تسمح بصعود إمام للمنابر دون المستوي"، قبل ان يواصل للنواب، أنه لم يتم يتعين إمام فى عهد الرئيس خلال 7 سنوات دون المستوى، مع التمسك بالاشتراطات الصارمة للمعايير سواء علميا أو وطنيا حتى لا نكرر أخطاء الماضي، ونضمن أن من يصعد المنابر شخصيات مستنيرة.

واستطرد بعدها جمعة قائلًا:” إن قضية الخطاب الدينى الوسطى المستنير لاتدخل تحت بند الرفاهية، وإنما هي من صميم الأبعاد المرتبطة بالأمن القومي ، مشيرا إلى أنه كلما كانت الدولة قوية وتشريعاتها مميزة ومفيدة، تتراجع الظواهر السلبية، مشددا على أن أن تغيير الثقافة العامة لجيل واحد يحتاج لمدة 15 عاما، وأن الأساس فى تغيير الثقافة المناهج التعليمة، ثم هناك مكملات كالمساجد والمنابر الإعلامية والأسرة، إلا أن التعليم هو أساس البناء الثقافة".