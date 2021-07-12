إنفوجراف.. مصر من أكثر الدول نشاطا فى البحث العلمى بالمنطقة

جدة - نرمين السيد - تناول الإنفوجراف، أبرز نقاط تطور الأداء المصرى فى البحث والنشر العلمى فى العالم، وأوضح أن 48% من النشر العلمى العربى فى 2016 شارك به باحثون مصريون، و46% من الباحثين فى مصر سيدات وفقًا لمنظمة اليونسكو.

أكد الإنفوجراف تطور مكانة مصر فى مجال البحث والنشر العلمى، وكان من أبرز مجالات تفوق الأداء المصرى على المستويين العالمى والعربى هو مجال البحث والنشر العلمى فى الطاقة.

وتُعد مصر من الدول التى تحاول تنفيذ التطبيقات العلمية فى مدنها الجديدة، هذا بالإضافة إلى تمتعها بموقع مميز بين الدول الإفريقية فى علوم الفضاء حيث مصر تساهم بقوة فى مشاريع الفضاء الإفريقية، ومن المقرر أن تستضيف المقر الرئيسى لهيئة الفضاء الإفريقية.

وجاءت مصر بجانب كل من الجزائر والكويت ضمن الدول العربية التى شهدت تحسنًا كبيرًا فى المساواة بين الجنسين فى مجال البحث العلمى.