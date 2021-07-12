وزير الأوقاف: منعنا 12 ألف إمام غير وسطى من صعود المنابر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مناقشة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب للدور الخارجى لوزارة الأوقاف فى تجديد الخطاب الدينى لنشر فكر وسطى فى مختلف دول لعالم عن طريق الأئمة والدعاة، بلجنة العلاقات الخارجية بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وبسؤال النواب لوزير الأوقاف عن زى الأئمة، أجاب الوزير قائلا:" نتعاقد مع أفضل الشركات عن زى الأئمة وقد تعاقدنا مؤخرا على 90 ألف زى".

وبشأن مسابقات حفظ القرآن بالتفسير، قال الدكتور محمد مختار جمعة :" مؤخرا يتم عمل مسابقات القرآن بالتفسير وعلوم القرآن الكريم"، موضحا أن محفظ القرآن يجب أن يكون حاصلا على مؤهل.

وأشار إلى أن هناك عملية من التطوير والتنمية للائمة والخطباء بحيث يحصلون على تدريبات بشكل مستمر وعلى دورات علمية".

وقال :" لقد أنهيت مرة صعود 12 ألف إماما من أصحاب الفكر غير الوسطى للمنابر، مؤكدا أن صعود المنابر الآن للمتميز والحاصلين على تصريح خطابة من الوزارة"، لافتا إلى أن هناك مرحلة كثيرة يمر بها الإمام من أجل صعود المنبر منها مسابقة "إمام مسجد الجامع" ثم مسابقات أخرى لابد أن يتخطها الشخص من أجل صعود المنبر، كما أن هناك برامج تدريبية وعلمية وهناك منظومة قوية لتعليم وتدريب الائمة".

وتطرق الوزير إلى السوشيال ميديا، قائلا: إن الوزارة لها 12 صفحة عبر المواقع المختلفة سواء فيسبوك أو تويتر أو غيرهم من مواقع التواصل الاجتماعى، موضحا أن يتم البث بـ12 لغة من النوافذ المختلفة، كما أنه يتم ترجمة خطبة الجمعة لـ12 لغة".

وبشأن هيئة الأوقاف، قال الوزير أن هيئة الأوقاف سجلت أعلى عائدا لها فى التاريخ وهذا يسهم فى التنمية سواء على مستوى الوزارة أو مستوى الدولة".

وأوضح أن هناك دعم كبير جدا من وزارة الأوقاف للمرأة، فقد تم إصدار مجموعة من الكتب لدعمها منها "نساء على عرش مصر" وغيرها من المؤلفات التى تدعم المرأة المصرية".

فيما دعا النائب علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، للاستعانة بالمفكرين والمثقفين لإلقاء خطب الجمعة وصعود المنابر.

وتسائل "عصام" خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية: لماذا لم يتم الاستعانة بأصحاب الخبرات وأصحاب الفكر والثقافة والتنوير لصعود المنابر.

وأشار عصام، إلى أن هناك أئمة يلقون الخطب بشكل جيد لكنه أكد فى الوقت ذاته أننا بحاجة لأصحاب الفكر بجوار هؤلاء الأئمة للنهوض بوعى المواطنين وفكرهم.

فيما أكد النائب مجدى عاشور أن هناك من يستغل فكرة بناء المساجد من أجل تبوير الأراضى الزراعية والبناء عليها، مشيرًا إلى أن هناك شكاوى ترد لهم كأعضاء مجلس نواب من موظفين وعمال تم تعيينهم بمساجد فى محافظات غير التى يسكنون فيها.