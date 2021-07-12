النشرة المرورية.. زحام بمطلع كوبرى العاشر القادم من الفسطاط لـ أثر النبى

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن الإثنين هو يوم البدء الفعلى للحركة المرورية على معظم المحاور، خصوصًا فترة الذروة المسائية يكون لها طابعا فى الحركة المرورية، منوهًا إلى أن هناك خطة موضوعة من قبل الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور المختفلة لتصفية أى كثافات على مستوى الجمهورية.





وأوضح صابر، خلال النشرة المرورية، ببرنامج "افصل واسمع"، مع شيماء حافظ ومحمد نشأت، عبر الراديو 9090، أن معدلات السير اليوم ما بين 95 إلى 70%، منوهًا إلى أن الحركة المرورية فى محافظة الإسكندرية تنحصر فيها بعض الأحجام على محور أبوقير عند منطقة كفر عبده وكذلك بعض الأحجام المتفرقة عند محور قناة السويس بمنطقة محرم بيك وباب شرق.

أما فى محافظة الدقهلية، أكد أن هناك أحجام مرورية فى شارع جيهان السادات المتجه إلى حى الجامعة بالمنصورة، وكذلك فى محافظة الغربية هناك بعض الأحجام فى شارع المديرية القادم من ميدان الساعة ومتجه إلى ميدان المحطة.

وعن محافظة القليوبية قال: "الأحجام تنحصر من محطة مترو شبرا الخيمة ومتجه إلى منطقة ميت نما ومتجه إلى الطريق الزراعى ومطلع الطريق الدائرى، أما باقى محاور محافظات الوجه القبلى تعمل بشكل مرضى وطبيعى.

وأشار إلى أن قطاعات الطرق الدائرية المؤدية إلى مداخل ومخارج القاهرة الكبرى تنحصر فيها الأحجام أعلى منطقة الأوتوستراد خصوصا فى الاتجاه القادم الآن من مناطق كارفور إلى مناطق المنيب والبساتين، أما أعلى منطقة المرج هناك أعمال بها، وباقى قطاعات ومحاور الطريق الدائرية تعمل بشكل مرضى.

وأكد أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة اليوم مرضية جدا، موضحًا أن هناك بعض الأحجام فى مطلع كوبرى الجيزة المعدنى من نصر الدين ونفق الهرم متجه إلى مطلع كوبرى الجيزة ويفضل الاتجاه إلى شارع فيصل.

ولفت إلى أن هناك أحجام مرتفعة فى محافظة القاهرة خصوصًا فى الفنجرى القادم من مدينة نصر متجه إلى الحدائق والزاوية ويمكن الاتجاه إلى شارع أحمد لطفى السيد ونفق أحمد سعيد، كما أن هناك أحجام على كورنيش النيل من منطقة الساحل إلى السبتية، وأيضَا هناك بعض الأحجام فى شارع شبرا القادم من الساحل لوسط المدينة والأفضل الاتجاه إلى نفق أحمد بدوى، كما أن هناك أحجام فى مطلع كوبرى العاشر القادم من الفسطاط إلى مناطق أثر النبى ويمكن استخدام محور الأوتوستراد، كما أن هناك بعض الأحجام على منازل ومطالع كوبرى السيدة بسبب تعطل سيارة وتم رفع السيارة ومحور الملك الصالح هو الأفضل، وهناك أحجام عند محور صلاح سالم بمنطقة الجهاز المركزى للمحاسبات للمتجه إلى مطار القاهرة ومحور النصر هو الأفضل، أما باقى المحاور والكبارى بين القاهرة والجيزة تعمل بشكل مرضى وطبيعى، ويفضل تجنب كوبرى أكتوبر و15 مايو نتيجة الأعطال المتكررة بسبب ارتفاع درجات الحرارة ويفضل كبارى الجلاء والجامعة وعباس والساحل.

وأوضح أن اللواء محمود عبدالرازق مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، أكد على نشر الخدمات المرورية على جميع الطرق.

كما وجه مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، على نشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستعاب أكبر قدر لحركة السيارات خلال فترة الذورة المسائية.