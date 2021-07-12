غدًا طقس حار رطب وشبورة مائية خفيفة فى الصباح

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الطقس، غدا الثلاثاء، حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية و شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





مع ارتفاع نسبة الرطوبة حيث يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعه بتقييم يتراوح من ( ٢: ٤ ) درجات. ويكون الطقس، غدا، معتدل الحرارة ليلا رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء وتظل الشبورة المائية الخفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وتنشط رياح تؤثر على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة. وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا: القاهرة الكبرى والوجه البحرى 36 للعظمى والصغرى 25 السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24 جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 28 شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 25. جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 27.

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