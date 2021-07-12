القبض على المتهمين بسرقة صندوق تبرعات أحد المساجد بشبرا الخيمة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين بسرقة صندوق تبرعات من أحد المساجد بالقليوبية، وذلك عقب تداول مقطع الفيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، ويتضمن، قيام 3 أشخاص بسرقة صندوق تبرعات خاص بأحد المساجد بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية.

توصلت جهود فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية إلى أن مرتكبى الواقعة (ميكانيكى ، نجار مسلح ، طالب - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، والإستيلاء على المبلغ المالى، وأضافوا بإنفاقه على متطلباتهم الشخصية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية