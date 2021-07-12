نقل البرلمان توصى بسرعة ترميم كوبرى الشلبى بالزقازيق لخطورته على المواطنين«صور وفيديو»

/640287/نقل-البرلمان-توصى-بسرعة-ترميم-كوبرى-الشلبى-بالزقازيق-لخطورته-على-المواطنينصور-وفيديو

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، طلب النائبة إيمان سالم، بشأن ترميم كوبري مدخل كفر عوض الله (كوبري الشلبي) مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى طلب النائبة فايزة صالح، بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبري على النيل (فرع رشيد) عند مدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة لربطها بمحافظتي كفر الشيخ والغربية.

وقد قال "عصام منجود" مسئول الكبارى بهيئة الطرق، أن الكوبرى لا يخضع لهم، ولكنهم سوف يتواون صيانة الكوبرى، فى خلال شهرين ، وسوف يرسل لجنة للمعاينة، لتحديد أعمال التطوير الخاص به.

وقد علق النائب خالد عبد المولى عضو لجنة النقل والمواصلات، أن كل مشكلة يتم طرحها فى اللجنة خاصة بالكبارى، يأتى مسئول هيئة الطرق والكبارى ويقول لسه هنعاين، لماذا لا يعاين قبل حضور اجتماع اللجنة.

وقد اوصت اللجنة بضرورة معاينة الكوبرى قبل عيد الأضحى المبارك ، نظرا لخطورته على المواطنين ، ثم إجراء الإصلاحات اللازمة.