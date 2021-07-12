/640289/أرض-خرابة-حنا-تثير-مناقشات-تعليم-النواب-صور-وفيديو

ناقشت لجنة التعليم بمجلس النواب اليوم طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب سامح عبدالمنعم خليل، بشأن عدم استغلال أرض خرابة حنا الواقعة بمنطقة أبو قير وبناء مجمع مدارس عليها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب

و قال النائب سامح عبد المنعم أن سبب تقديم طلب الاحاطة خوفا من ضياع قطعة الارض، و لان المنطقة تحتاج بشكل قوي لانشاء المدرسة.

هيئة الأبنية التعليمية

واوضح النائب ان تلك الارض تخضع للصالح العام وقائد المنطقة الشمالية قام بمعاينة الارض، وفي عام ٢٠٢٠ استلمت هيئة الابنية التعليمة الارض دون ان تقوم بانشاء المدرسة بالرغم من تعليق لافتة هيئة الابنية التعليمية عليها بحجة انها تخضع للنزاع، مشيرا الى أن المحافظ اصدر قرار بتخصيص قطعة الارض لمدرسة.

واوضح المهندس محمد شبراوي ممثل هيئة الابنية التعليمية أن قطعة الارض لم يصدر لها قرار تخصيص حيث ان قرار التخصيص المعني به هو رئيس الوزراء وليس المحافظ، وان دور هيئة الأبنية التعليمية يأتي بعد اصدار قرار الترخيص، مشيرا الى ان الهيئة خاطبت الوزارة منذ عدة شهور بضرورة الاسراع في اصدار قرار التخصيص من مجلس الوزراء ، مطالبا النائب سامح بتسريع قرار الترخيص من قبل مجلس الوزراء، وبعد ذلك سيتم ادراج الارض ضمن الخطة السنوية في خلال فترة قصيرة بعد صدور قرار الترخيص