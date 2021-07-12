/640290/الاصطفاف-مع-الدولة-وحماية-الأحزاب-وصون-المرأة-مداخلات-تاريخية-لزعيم-الأغلبية-البرلمانية

على مدار الأيام الماضية، شهد مجلس النواب على عقد مجموعة من أهم جلساته خلال دور الإنعقاد الحالي، والتي تصدرها زعيم الأغلبية أشرف رشاد، صاحب مجموعة من التعديلات والتعليقات التي لايمكن وصفها بأقل من "التاريخية"، والتي افتقدتها الحياة السياسية والبرلمانية، سواء على مستوى التدخل بالتعديل أو الإيضاح بالتعليق.

يرصد دوت الخليج، الجهود التي بذلها زعيم الأغلبية البرلمانية، والتعديلات فائقة الأهمية التي تقدم بها لصون وحفظ الأسر المصرية وبنتها وفتيات مصر، بخلاف مواقفة المشهودة التي انتصرت للأحزاب خلال نقاشات تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتحقيقه حالة اصطفاف دائم مع القوات المسلحة والشرطة الباسلة

مكافحة التحرش

احتفظ زعيم الأغلبية البرلمانية برصيده الهائل لدى الشارع المصري، حيث لاحديث يعلو في الشارع فوق الحديث عن تعديلات مكافحة التحرش الجنسي، والتغليظ الواضح في العقوبات التي تصل إلى السجن لمدة 7 سنوات، وغرامة قد تصل لـ 300 ألف جنيه، وقد خرجت الكلمات صادقة من النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، في دفاعه عن قيم وتقاليد المجتمع، وسعيه الحثيث لصون عظيمات مصر.

النائب أشرف رشاد قال: إن فكرة مشروع القانون المقدم منه بشأن تعديل قانون العقوبات، ليس هدفه تغليظ عقوبة التحرش كما يرى البعض، وإنما الفكرة أعلى من ذلك، وهى أننا نقدر عظيمات مصر، مؤكدا أن بناتنا أغلى ما عندنا، ونهدف إلى أن نحافظ على حدود وقيم وتقاليد المجتمع الذى يواجه تهديدات كثيرة من العولمة وغيرها.

وتابع رشاد: العقوبات المقدمة بمشروع القانون ليست مشددة، ولكن الفكرة هى أن المشرع الأول هو من تهاون فى تلك العقوبات التى كان يجب تشديدها، وقد يكون تهاون المشرع الأول نتيجة لاعتقاده أن تلك الجريمة غير موجودة فى المجتمع، والمرأة العربية فى التاريخ كانت وستظل مصونة، وساعدونى أن نحافظ على قيم هذا المجتمع فى مواجهة الغزو الفكرى والحفاظ على شرف أمهاتنا وبناتنا.

لائحة المجلس

حصد زعيم الأغلبية إعجاب وتقدير جميع النواب خلال الجلسات العامة، بسبب انتصاره للكتل والتيارات الحزبية المختلفة، ودفاعه عن التعديلات الهامة على لائحة مجلس النواب، حيث قال "لن أشارك في ضياع الهوية الحزبية داخل مجلس النواب، وذلك تعقيبا على حديث النائبين مصطفى بكري وأحمد الشرقاوي، مؤكدا: "لن أشارك في طمس الاتجاهات السياسية للأحزاب التي أخيرا جاءت وليدة ثورة 30 يونيو".

وتابع حينها: "أتمسك بنص المادة 42 في اللائحة الداخلية، والتي تشير إلى أنه تنتخب كل لجنة نوعية في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم طلبات الترشح خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس لتلقيها، وتجري الانتخابات بين المترشحين بطريقة الاقتراع السري، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس".

تجديد الطوارئ

عند الحديث عن الأدوار الوطنية المطلوبة من مجلس النواب، يكون زعيم الأغلبية أشرف رشاد حاضرا على الدوام، حيث أعلن اليوم بإسمه وبإسم الأغلبية البرلمانية موافقته على أحد أهم الإجراءات المطلوبة لحفظ الأمن في البلاد، وهو قرار تجديد حالة الطوارئ.

زعيم الأغلبية تحدث بنبرة الواثق، قائلا: ثقتنا في قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة بلا حدود، وذلك قبل أن يشددة على رسالة دعم واضحة وصريحة قائلا: ندعم رسالة القوات المسلحة لحماية الوطن والمواطن، قبل أن يختتم بـ:نلبي أية طلبات من القوات المسلحة للمجلس وهو أقل مايمكن تقديمه