/640292/بعد-تعرضة-لإساءات-عنصرية-رسالة-مؤثرة-من-طفل-إلي-ماركوس-راشفورد

حقق المنتخب الإيطالي بطولة كأس أمم أوروبا 2020، على حساب المنتخب الإنجليزي وعلى أرضة بنتيجة 3 – 2، على ملعب ويمبلي معقل منتخب الأسود الثلاثة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وهاجم مغردون إنجليزا اللاعب ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا بشكل عنصري ، خلال تعليقاتهم علي موقع التواصل توتير ، في الوقت الذي أشاد به اسطورة الكرة الإنجليزية ستيفن جيرارد ، ووصفه باللاعب الشجاع ، في محاولة منه لامتصاص غضب المغردين علي ساكا .

وفي احد الرسائل الداعمة للاعب جاءت أحد الأطفال لراشفورد حيث كتب:"عزيزي ماركوس راشفورد، أتمنى ألا تحزن لفترة طويلة لأنك شخص جيد في العام الماضي ألهمتني لمساعدة الأشخاص الأقل حظاً مني ثم أمس ألهمتني مجدداً لأكون شجاع طوال الوقت، أنا فخور بك وستظل دائما بطل".

يذكر أن محيط ملعب ويمبلي، شهد اعتداءات من جانب مشجعي منتخب إنجلترا على جماهير منتخب إيطاليا، بعد نهائي بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020 وأسفر عن تتويج منتخب إيطاليا باللقب الثاني له في التاريخ. وشنت بعض من جماهير منتخب إنجلترا، هجوماً عنصرياً على بوكايو ساكا، لاعب فريق أرسنال، عقب خسارة نهائي كأس أمم أوروبا أمام إيطاليا، بعد إهداره لركلة الجزاء الأخيرة. وانتهت المباراة التي جمعت بين منتخبي إيطاليا وإنجلترا، أمس، بفوز الأول ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020 على ملعب ويمبلي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق. بيان الاتحاد الإنجليزي وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على "تويتر": "نشعر بالاشمئزاز لأن بعض أعضاء فريقنا الذين قدموا كل شيء للقميص هذا الصيف، تعرضوا لإساءات تمييزية عبر الإنترنت بعد المباراة. نحن نقف بجانب لاعبينا".

نجح المنتخب الإيطالي في العودة في نتيجة المباراة، بعد تقدم الإنجليز بهدف في أول أحداث اللقاء في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، ليعود في الدقيقة الـ 68 بهدف التعادل في اللقاء.

نجح دوناروما حارس مرمى إيطاليا، في التصدي لضربات بوكايا ساكا، وجادو سانشو، والعارضة تتصدى لركلة ماركوس راشفورد، وفي الجانب المقابل، نجح بيكفورد حارس إنجلترا، للتصدي لركلتي جزاء جورجينيو، وأندريا بولوتي.

خطف المنتخب الإنجليزي الشوط الأول من خلال هدف الظهير الأيمن للمنتخب البرطاني، ولاعب الفريق الإنجليزي مانشستر يونايتد، في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة من خلال هجمة منظمة من المنتخب الإنجليزي على الجبهة اليمنى أنهاها كيران تريبير بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها لوك شاو من أمام القائم الأيسر للمرمى بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل شباك الحارس جيانلويجي دوناروما.