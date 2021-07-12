/640293/وزير-الأوقاف-من-البرلمان-منعنا-صعود-12-ألف-إمام-غير-وسطي-من-صعود-المنابر-ويؤكد-جماعة-الإخوان-خطر-على-الدين-والدولة-صور-وفيديو

أطلق وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تصريحات لافتة أمام النواب اليوم، مؤكدا أن جماعة الإخوان "خطر على الدين والدولة"، موضحا أن مواجهة تلك الجماعة يتطلب التوعية ضدها على مستوى العقيدة الدينية وليس المواجهة السياسية وحسب.

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