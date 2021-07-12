آخر أخبار صندوق دوت الخليج.. إنجازات ومشاريع لا تتوقف

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يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة آخر أخبار صندوق دوت الخليج الذى يعد قاطرة التنمية الاقتصادية التى تحقق العديد من المشاريع التنموية والاقتصادية الهامة، والتى من شأنها تحسين أحوال المصريين والعمل على تقديم خدمات نوعية لهم، وهذا يظهر فى العديد من الخدمات التى تُقدم إلى الأسرة المصرية.

دوت الخليج

آخر أخبار صندوق دوت الخليج

رصد موقع دوت الخليج، العديد من الخدمات والمشاريع التنموية التى يقدمه صندوق دوت الخليج، والتى لا تقتصر على الداخل فقط، إنما تمتد إلى خارج الحدود، حيث أنه قام بتوجيه العديد من القوافل التى تحمل مساعدات غذائية وطبية، إلى قطاع غزة وذلك بعد القصف الذى استمر لأيام، مما تسبب فى تضرر بالغ فى البنية التحتية للقطاع وأثر أيضًا على البنايات الموجودة بها.

صندوق دوت الخليج.. مشاريع تنموية وخدمية

صندوق دوت الخليج، شارك بشكل مباشر فى العديد من المشاريع التنموية الهامة التى من شأنها تقديم دعم ومساهمة إلى الاسرة الأكثر احتياجًا، وذلك فى ضوء تحسين الأحوال المعيشية إلى الفئات الأكثر احتياجًا وبرز ذلك عندما تم تأسيس العديد من المبادرات التى من شأنها إعانة الأسرة المصرية.

صندوق دوت الخليج، تم تأسيسه عام 2014، ومنذ تلك المرحلة لا يتوقف عن تقديم الخدمات وتوفير الاحتاجات للمواطنين، والعمل على تحسين أحوالهم المعيشية، وتقديم كالفة سبل الدعم لهم، وسبق أن بادر الصنوق بإطلاق مبادةر «داكان الفرحة» حيث تكفل بالعديد من الفتيات القبلات على الزواج، وتوفير العديد من الأجهزة والخدمات الكاملة لهم.

ولا يتوقف رجال الأعمال الوطنيين على تقديم كافة سبل الدعم إلى صندوق دوت الخليج، وهو ما ظهر جليًا فى العديد من المواقف التى مرت بها الدولة المصرية.