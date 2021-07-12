النائب محمود بدر: ناشدنا وزير المالية بتنويع مصادر الدخل وليس تنويع مصادر الدين«فيديو»

/640303/النائب-محمود-بدر-ناشدنا-وزير-المالية-بتنويع-مصادر-الدخل-وليس-تنويع-مصادر-الدينفيديو

قال النائب محمود بدر عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كلمته بالجلسة العامة، أن وزير المالية أثناء حضوره أمام مجلس النواب في جلسة سابقة ، تمت مطالبته بتنويع مصادر الدخل للدولة وليس الدين والاستدانه.

واضاف النائب محمود بدر:" طالبنا الوزير بطرق جديدة لتفادي أعباء الديون التي يتحملها المواطنين، وهذا ما يحققه المشروع الجديد حيث يساهم بتنوع مصادر الدخل ويؤكد على دعم الدولة المصرية للقطاع الخلص والمشاركه معه.

هذا ووافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الالدستورية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة انرجين ايجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادر بموجب القانون رقم 13 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 3لسنة 2009 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال ادكو الحرية بدلتا النيل.

كما وافق ايضا على مشروع قانون الحكومة المقدم بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة سي دراجون انبرجي (نايل)بي.في وشركة أي بي أر ساوث دسوق ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6لسنة 2014للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب دسوق الأرضية(قطاع-أ)بدلتا النيل.