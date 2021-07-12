وتقدم المطران سامى، بالشكر لشيخ الأزهر، على تهنئته بمنصبه الجديد، مؤكدًا ضرورة التعاون بين المؤسستين فى إنشاء مركز المطران منير حنا للدراسات الإسلامية المسيحية، الذى تعتزم الكنيسة الأسقفية افتتاحه.
واستكمل المطران: "نفخر بعلاقة الكنيسة الأنجليكانية بالأزهر الشريف ونتمنى أن تستمر العلاقة فى المزيد من المشروعات واللقاءات والحوارات".
من جانبه قال الإمام الأكبر، إن الكنيسة الأسقفية فتحت الطريق أمام الأزهر الشريف للحوار مع الكنيسة الأنجليكانية فى بريطانيا، مشيدًا بدور المطران منير حنا فى بيت العائلة المصرية.
وأشاد الإمام الأكبر، بمشروع "معًا من أجل مصر"، الذى تبنته الكنيسة الأسقفية حيث ضم شيوخ وقساوسة معًا، مؤكدًا أنه أذاب الجليد بينهما وهو ما صنعته عادات بالية بعيدة عن الدين والمعتقد.
وقال شيخ الأزهر للمطران: "نحن جنود فى معركة الدفاع عن الوطن والدين، فنحن نظراء فى الإنسانية"، مشيدًا بفكرة اجتماع الوعاظ والقساوسة معًا .
حضر اللقاء الأرشيدياكون عماد باسيليوس رئيس مجلس القساوسة بالكنيسة الأسقفية، والقس يشوع بخيت عميد كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية، والقس ميشيل ميلاد راعى الكنيسة الأسقفية بالجيزة، سليم واصف مستشار الحوار المسيحى الإسلامى بالكنيسة الأسقفية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شيخ الأزهر لرئيس الأسقفية: نحن جنود فى معركة الدفاع عن الوطن والدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.