شيخ الأزهر لرئيس الأسقفية: نحن جنود فى معركة الدفاع عن الوطن والدين

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وفد الكنيسة لزيارة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بمقر المشيخة، وقدم الوفد التهنئة لشيخ الأزهر بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك.





وتقدم المطران سامى، بالشكر لشيخ الأزهر، على تهنئته بمنصبه الجديد، مؤكدًا ضرورة التعاون بين المؤسستين فى إنشاء مركز المطران منير حنا للدراسات الإسلامية المسيحية، الذى تعتزم الكنيسة الأسقفية افتتاحه.

واستكمل المطران: "نفخر بعلاقة الكنيسة الأنجليكانية بالأزهر الشريف ونتمنى أن تستمر العلاقة فى المزيد من المشروعات واللقاءات والحوارات".

من جانبه قال الإمام الأكبر، إن الكنيسة الأسقفية فتحت الطريق أمام الأزهر الشريف للحوار مع الكنيسة الأنجليكانية فى بريطانيا، مشيدًا بدور المطران منير حنا فى بيت العائلة المصرية.

وأشاد الإمام الأكبر، بمشروع "معًا من أجل مصر"، الذى تبنته الكنيسة الأسقفية حيث ضم شيوخ وقساوسة معًا، مؤكدًا أنه أذاب الجليد بينهما وهو ما صنعته عادات بالية بعيدة عن الدين والمعتقد.

وقال شيخ الأزهر للمطران: "نحن جنود فى معركة الدفاع عن الوطن والدين، فنحن نظراء فى الإنسانية"، مشيدًا بفكرة اجتماع الوعاظ والقساوسة معًا .

حضر اللقاء الأرشيدياكون عماد باسيليوس رئيس مجلس القساوسة بالكنيسة الأسقفية، والقس يشوع بخيت عميد كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية، والقس ميشيل ميلاد راعى الكنيسة الأسقفية بالجيزة، سليم واصف مستشار الحوار المسيحى الإسلامى بالكنيسة الأسقفية.