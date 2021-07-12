رئيس الأسقفية يهنئ المفتى بعيد الأضحى: نأمل فى استمرار التعاون

وقال المطران سامى فوزى: "نهنئكم بعيد الأضحى المبارك ونأمل فى استمرار التعاون المشترك بيننا".
فيما قدم مفتى الجمهورية، شرحًا عن تاريخ دار الإفتاء قائلًا: "الخديوى عباس أصدر أمرًا خديويًا لتأسيس دار الافتاء واحتل رقم 19 بين من تقلدوا منصب مفتى الجمهورية"، مضيفًا: "منذ 1917 بدأنا إقرار سن المعاش فى دار الإفتاء".
وأعرب المفتى، عن رغبته فى استمرار التعاون مع الكنيسة الأسقفية الفترة المقبلة مضيفًا: "اجتماعاتنا مع الكنائس المصرية كاشفة لطبيعة مصر فهى وحدة واحدة لا يمكن أن يفت فى عضدها أية محاولات فمصر بنيت من الحجارة جنبًا إلى جنب لبنات متساوية وهى حائط صد لكل المحاولات".
وأكد شوقى علام: "لم أر النبرة المتعصبة والمتطرفة فى الريف حيث تربيت فلم أسمع بذلك إلا متأخرًا، ولعب الرئيس السيسى دورًا كبيرًا فى دحر مثل تلك الأمور، والتجربة المصرية عميقة الأثر فى الالتحام بين المسلمين والمسيحيين".
وأشار المفتى، إلى أن رئيس الجمهورية يحرص على بناء كنائس جديدة فى كل مشروعاته، متابعا: "علينا كقادة دينيين أن نستغل هذا الجو من المحبة والتعاون".
حضر اللقاء الأرشيدياكون عماد باسيليوس رئيس مجلس القساوسة بالكنيسة الأسقفية والقس يشوع بخيت عميد كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية، والقس ميشيل ميلاد راعى الكنيسة الأسقفية بالجيزة، سليم واصف مستشار الحوار المسيحى الإسلامى بالكنيسة الأسقفية.
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