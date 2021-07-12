الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية تهنئ الإمام الأكبر بقرب حلول عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - هنأ وفد من قساوسة الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، برئاسة المطران سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.





وأعرب الإمام الأكبر، خلال لقائه، اليوم الاثنين بمشيخة الأزهر، وفد الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية للتهنئة بعيد الأضحى المبارك، عن سعادته بتهنئة رموز الكنيسة الأسقفية له، كما هنأ فضيلته المطران سامى فوزى لتنصيبه رئيسا لأساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية.

وأكد الطيب أن روح الإخاء والتلاحم والاحترام التى تسود بين المصريين، مسلمين ومسيحيين فى الوطن فى مختلف المناسبات، تؤكد أن مصر كانت وستظل فى خير، داعيا الله تعالى أن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء.

ومن جانبهم، أكد وفد قساوسة الكنيسة الأسقفية تقديرهم لجهود الإمام الأكبر، وما حققه من نقلة كبرى على مستوى الحوار بين الأديان وتحقيق الأخوة الإنسانية داخليا وخارجيا.