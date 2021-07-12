/640304/استبعاد-أحمد-عز-من-هجمة-مرتدة-2-والبطل-مفاجأة

تعاقد النجم أمير كرارة على بطولة الجزء الثاني من مسلسل «هجمة مرتدة»، بعد أن تولى بطولة الجزء الأول الفنان أحمد عز، والذي حقق نجاحًا كبيرًا ولاقى ردود أفعال إيجابية خلال عرضه في موسم رمضان المنقضي.

دوت الخليج يكشف بطل الجزء الثاني من مسلسل «هجمة مرتدة 2».

الجزء الثاني من «مسلسل هجمة مرتدة»

وسبق وأن أعلن رجل الأعمال تامر مرسى، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن عمل جزء ثان من مسلسل هجمة مرتدة، وذلك في إطار معركة الوعى التي تخوضها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث قال تامر مرسى عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "لسه الحكاية مخلصتش.. إلى اللقاء فى هجمة مرتدة 2".

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.

حالة كبيرة من النجاح حققها مسلسل «هجمة مرتدة» طوال فترة عرضه على مدار 30 حلقة خلال موسم رمضان المنصرم، اكتسبها بسبب ما يناقشه من ملفات خفية مأخوذة من المخابرات العامة المصرية، بدأها من عام 2007 واستمرت أحداثه لما بعد 2011 نال فيها إعجاب متابعيه بعدما كشف عن الحقائق بطرق مثيرة تحسب للقائمين عليه طوال الحلقات.

أمير كرارة يتسعد لطرح فيلم كازبلانكا 2

ومن ناحية أخرى يعمل كرارة على التحضير للجزء الثانى من فيلم "كازابلانكا" والذى تم عرض الجزء الأول منه في موسم عيد الفطر من عام 2019 وحقق نجاحاً كبيراً على مستوى الإيرادات حيث حقق 80 مليون جنيه في شباك التذاكر، حيث يتم التعاقد حالياً مع أبطال الجزء الثانى وكان في المقدمة النجمة نيللى كريم.

فيلم “كازابلانكا” الجزء الأول تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، اياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش، أحمد جمال سعيد وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.

أمير كرارة يتألق في دراما رمضان 2021

جدير بالذكر أن الفنان أمير كرارة شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل «نسل الأغراب»، تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.