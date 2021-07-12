/640305/عودة-صلاح-للتدريبات-الجماعية-مع-ليفربول-صور

عاد الفرعون المصري محمد صلاح لتدريبا الفريق، بعد غياب طال على الملاعب، وسط القليل من لاعبي فريق الريدز، استعداداً للموسم الجديد، بعد غياب طال على جمع لاعبي الفريق أكثر من شهر عن التدريبات الجماعية.

ويستعرض دوت الخليج أول ظهور للفرعون المصري وسط تدريبات الفريق الإنجليزي لفربول بعد نهاية الأجازة الصيفية بين الموسمين.

وجاء محمد صلاح جناح فريق ليفربول في أول ظهورة في التدريبات متواجد معه السنغالي ساديو ماني، والإنجليزي ألكسندر أرنولد، بعد تشافية من الإصابة التي حرمته من المشاركة في بطولة اليورو 2020.

إداراة ليفربول تستثني صلاح من ثوابت الفريق

وأوضحت التقارير أن مالكي فريق ليفربول لا يقدمون عقود طويلة الأمد مع اللاعبين فوق الثلاثين عام، إلا أنهم قرروا استثناء محمد صلاح من ذلك القرار، وقدموا إليه عرضا أن يمدد عقده مع الفريق لمدة 4 سنوات أخرى.

ليفربول يرفض طلب شوقي غريب

الجدير بالذكر أن إداراة فريق رليفربول رفض طلب شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، بضم محمد صلاح إلى قائمة المنتخب للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021، وشملت قائمة المنتخب الأولمبي ثلاثة لاعبين فوق السن، وهم: محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش.

وأعلن شوقي غريب عن قائمة المنتخب الأولمبي المشاركة في أولمبياد طوكيو، وخلت القائمة من محمد صلاح ومصطفى محمد وأحمد عبدالقادر لاعب الأهلي والمعار غلى فريق سموحة.

شوقي غريب عن صلاح

أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الاولمبي، أن محمد صلاح نجم ليفربول والفراعنة كان لديه رغبة شديدة في المشاركة في أولمبياد طوكيو، موضحا موقف لاعبي الأهلي من المشاركة في المباراة الأولى.

وتابع: " نادي ليفربول درس موقف مشاركة محمد صلاح مع الفريق، ومنتخب مصر والمعلومة التي لدي هي أنه لو تم تأجيل بطولة كأس الأمم الإفريقية لكن شارك معنا محمد صلاح، ولكن موقف البطولة لم يحسم، ولا أحد يعلم هل ستؤجل أم ستقام في موعدها".