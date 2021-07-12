السوشيال ميديا تداعب شوقي غريب: «دي مش قعدة حد بياخد لقاح دي قعدة واحد بيحلق»

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أثارت لقطة لشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن ظهر مدرب الفراعنة بطريقة مثيرة خلال إجراء المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للمدير الفني للفراعنة أثناء إجراء المسحة الطبية للمنتخب الأولمبي قبل مواجهات طوكيو 2021 ، وأثارت اللقطة السخرية من جانب عدد من رواد السوشيال ميديا.

السوشيال ميديا تداعب شوقي غريب مدرب المنتخب الأوليمبي " ده مش قعدة حد بياخد لقاح دي قعدة واحد بيحلق"

وعلق أحد المشجعين على صورة متداولة لشوقي غريب قائلا : "ده مش قعدة حد بياخد لقاح دي قعدة واحد بيحلق".

على جانب أخر أثار عمار حمدي لاعب المنتخب الأولمبي والاتحاد السكندري الحالي والمعار من صفوف النادي الأهلي الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي أثناء أجراء اللاعب للمسحة الطبية الثانية استعدادا لأولمبياد طوكيو والمقرر انطلاقها خلال الشهر الجاري.

عمار حمدي يثير الجدل في مسحة المنتخب

وظهر عمار حمدي بخوف شديد من استقبال المسحة الطبية ، الأمر الذي شبهه البعض بموقف اللاعب النيجيري جونيور أجاي جناح النادي الأهلي ومنتخب نيجيريا.

وأجرى المنتخب الأولمبي على رأسهم عمار حمدي مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا وذلك قبل السفر إلى اليابان للمشاركة في أولمبياد طوكيو وتعد هذه المسحة هي الثانية لأعضاء الفريق ويتبقي لهم مسحة ثالثة قبل السفر طبقا لبروتوكول المشاركة في الدورة الأولمبية.

قائمة منتخب مصر لأولمبياد طوكيو

في حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.

مواعيد مباريات منتخب مصر الأولمبي

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب الأولمبى مبارياته فى أولمبياد طوكيو المقرر إنطلاقها في يوليو القادم بمواجهة نظيره منتخب إسبانيا يوم 22 يوليو، بينما يواجه الأرجنتين يوم 25 من ذات الشهر، ويختتم الفراعنة لقاء أستراليا يوم 28 يوليو.