/640312/إسكان-النواب-تناقش-طلب-إحاطة-بشأن-مشاكل-الصرف-المتراكمة-بالمنتزه-فى-الاسكندرية

ناقشت لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب،برئاسة النائب عماد سعد حموده، اليوم طلبات الاحاطة المقدمة من النائب ابوالعباس فرحات تركى بشأن مشاكل الصرف الكبيرة المتراكمة على مدار السنوات الماضية بدائرة المنتزة بالاسكندرية،وذلك فى حضور رئيس الشركة القابضة ،والجهاز التنفيذى ورئيس شركة الصرف وهذه المناطق:-

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الاسكان

١- منطقة الاندلس والحجاز استكمالات الشامى وفرعون ٢- عزبة نصر صالح ٣- استكمالات محسن الصغرى ٤-استكمالات خطاب الجديدة ٥- استكمالات محسن ٦- الفضالى ٧- ايرس ٨- ابوسلطان ٩- استكمالات ال ٥٠٠ ١٠- استكمالات البكاتوشى ١١- حماس ١٢- استكمالات العجارى ١٣- استكمالات المهاجرين ١٤- حى المهندسين ١٥- ارض السمان ١٦- ارض زيزو ضيف ١٧- ارض دويدار ١٨- استكمالات احمد ياسين ١٩- استكمالات المراغى القديمه ٢٠- نسيم ابواليزيد ٢١- استكمالات الاصلاح ٢٢- الجزيرى ال٣٠ ٢٣- استكمالات خورشيد ٢٤- استكمالات التوفيقية ٢٥- استكمالات الطوير ٢٦- عزبة جمال ٢٧- استكمالات الصعايدة ٢٨- عزبة يحى ٢٩- عزبة الشركة ٣٠- القرداحى ٣١- وعزبة مرزا ٣٢ - استكمالات كرزون ٣٣- عزب منتزة ثانى ٣٤ - مناطق الطابية

واوضح النائب أبو العباس فرحات، ان عدد من اهالى هذه المناطق تعيش فى معاناة من سنوات عديدة بسبب حرمانها من شبكات الصرف، والتى كانت سبب فى غرقهم الصرف طوال فصل الشتاء،فضلا عن حرمانهم من التنمية بسبب عدم امكانية دخول الخدمات إلا بعد دخول الصرف الصحى.

وطالب النائب ابو العباس فرحات، بسرعة انهاء هذه وادخال الشبكات لهذه المناطق بالاتى: ١- مشروع عزبة نصر صالح واستكمالات خطاب ومحسن الصغرى الجاهز للطرح ٢- التعاون مابين شركة الصرف والجهاز التنفيذي لانهاء مشكلة الاندلس والحجاز بعزبة الشامى و فرعون ٣- منطقه ايرس وحماس ٤- عمل مشروع لاستكمال مناطق المنتزة اول ٥- عمل مشروع صرف لمناطق المنتزة ثانى ٦- عمل مشروع صرف لمناطق الطابية ٧- الانتهاء من خط ربط محطة الراس السوداء ب ٤٥ وانشاء محطة شرق الاسكندرية ٨- التعاون ما بين الشركة والجهاز التنفيذى لتنفيذ الشوارع البسيط من خلال الشركة

واوضح رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف الصحي، المهندس حسن الفار انه بالفعل تم التقدم بطلبات عديدة وكان هناك العديد من الموافقات المطلوبة من الحى وتم عمل محضر بالتعاون ما بين النائب بمنطقة الاسكندرية وسيتم الاتى :- ١- بالنسبة لمنطقة نصر صالح وخطاب ومحسن الصغرى جارى الانتهاء من المراجعه النهائية وسيتم الطرح خلال الشهور القادمة خلال الخطة الحالية. ٢- بالنسبة لباقى المناطق هناك مكتب استشارى جارى تكليفه لدراسة هذه المناطق لطرحها فى الخطة ٣- سيتم التعاون بين الشركة والجهاز والتنسيق بينهم فى بعض من هذه المشروعات لتنفيذها من خلال الشركة