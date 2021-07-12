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صناعة النواب تتطالب هيئة التعدين بضرورة تفعيل سياسية الشباك الواحد«صور»

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ناقشت لجنة الصناعة بالنواب طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب المهندس/ محمود عصام موسى، بشأن المعوقات التي تواجه قطاع التعدين المصري في الأونة الأخيرة والتي تحد من فرص المستثمرين في توسيع نطاق استثماراتهم، برئاسة المهندس معتز محمود.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الصناعة 

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سياسة الشباك الواحد 

و أوضح المهندس معتز محمود، رئيس اللجنة ان اللجنة توصي بضرورة هيئة التعدين اصدار تشريع لتنظيم عملية التنقيب وتوحيد الجهة المانحة للتراخيص، بحيث لا يظهر اشخاص في اي وقت يبدوا رغبتهم في التنقيب.

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واشار النائب معتز محمود، الى ضرورة ان يكون المستثمر حاصل على كافة الموافقات اللازمة قبل البدء في التنقيب. 

المزايدات 

و اوضحت هيئة التعدين ان الهيئة منوطة بطرح المزايدات وعند اعلان الفائز يقوم الفائز باستخراج كافة التراخيص والموافقات اللازمة  و هذا ما عقب عليه المهندس معتز قائلا: نحن نريد تفعيل سياسة الشباك الواحد من قبل هيئة التعدين باعتبارها الهيئة صاحبة ارض التنقيب من الصادران يقوم المستثمر باستخراج كافة التصاريح المطلوبة من داخل الهيئة. 

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وطالب معتز الهيئة بوضع تصور كامل لتطوير الهيئة بهذا الشكل، وعرضه على اللجنة مع بدايةدور الانعقاد الجديد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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