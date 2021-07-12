/640317/قريطم-يوجة-بشرى-سارة-لابناء-دائرتة-بإنشاء-مدرسة-للصم-والبكم

وجة النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب، بشرى سارة لابناء دائرتة بشأن إنشاء مدرسة ( للصم والبكم ) في حوش عيسي وذالك للتخفيف علي أهالي حوش عيسي وابو المطامير من معاناة وجهد السفر من والي مدينة دمنهور

ووجة " قريطم " الشكر للواء هشام أمنة محافظ البحيرة لإستجابتة الفورية علي الطلب، المقدم منة . وأكد النائب علاء قريطم ، أنه سيذل كل الجهد فى توفير كل ما يحتاجونه طلاب وطالبات ذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أنهم يؤكدون كل يوم أنهم يملكون طاقة كبيرة للنجاح والتفوق لا تقل أهمية عن غيرهم.

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