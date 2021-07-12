/640321/رسالة-شكر-وتقدير-من-رئيس-البرلمان--للجنة-النقل-والمواصلات-برئاسة-النائب-علاء-عابد-ومناقشات-مطولة-بشأن-عدد-من-طلبات-الإحاطة

كشف النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، عن رسالة شكر وتقدير وإشادة من المستشار الدكتور حنفي جبالي، للجنة النقل برئاسة النائب علاء عابد علي جهودها طوال دور الانعقاد الجاري، وخاصة ما تم علي مستوي إنجاز مشروع قانون منح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 62، 55 بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض ( شركة مساهمة مصرية).

دوت الخليج

رسالة شكر وتقدير من رئيس البرلمان للجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد

ووفقًا لما ذكره رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، النائب علاء عابد، فقد أكد على أنه تلقى رسالة شكر وتقدير وإشادة من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشيرًا إلى أنها أول إشادة يتقدم بها رئيس المجلس لأي من اللجان النوعية، والتى تضمنت تنويه من جانبه لأهمية مشروع قانون منح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 62، 55 بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض ( شركة مساهمة مصرية)، والذي تمت مناقشته باللجنة وتم عرضه علي الجلسة العامة ونال موافقة الأعضاء.

علاء عابد: رسالة رئيس المجلس تطرق لما تم من جهود كبيرة فى لجنة النقل

كما أشار النائب علاء عابد، إلي أن رسالة رئيس المجلس تطرقت لما تم من جهود كبيرة من جانب لجنة النقل، وأيضا بمشاركة لجنة الشئون التشريعية والدستورية، وبدعم من وزارة النقل من أجل الانتهاء من هذا القانون، وخاصة علي مستوي المساجلات القانونية والدستورية، والجهد الكبير الذي بذل في النقاش والحوار من أجل الوصول إلي أفضل الصياغات بما يصب في صالح الوطن والمواطن.

هذا وكانت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، قد ناقشت خلال اجتماعها اليوم، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب، ومنهم ما تقدم به النائب محمود الضبع، بشأن مناقشة طلب الإحاطة الخاص بعدم إزدواج طريق أسيوط /الخارجة الوادى الجديد بطول 230كم حيث أن هذا الطريق يربط محافظات الصعيد بمحافظة الوادى الجديد.

وأمهلت لجنة النقل بمجلس النواب، مسؤولا هيئة الطرق والكبار،أسبوع، لإرسال خطاب للجنة يتضمن التكلفة المالية، وأيضا الخطة الزمنية للانتهاء من إزدواج طريق أسيوط /الخارجة الوادى الجديد بطول 230كم، وايضا تكمله الطريق من جرجا الي الوادي الجديد بطول ١١٢ كم .

كما ناقشت اللجنه طلب إحاطة مقدم من النائب محمد بهجت، بشأن عدم استكمال محور الشهيد محمد رأفت، والذى يربط مدينة أرمنت الجبط بطريق مصر أسوان الزراعي، والذى بدأ العمل به منذ عشرون عاما.

ومن جانبه قال النائب محمد بهجت، إنه تم بدء العمل بمحور الشهيد محمد رأفت، والذى يربط مدينة أرمنت الجبط بطريق مصر أسوان الزراعي، والذى بدأ العمل به منذ عشرون عاما، ولم يتم الانتهاء، لافتا إلى أن تم تغطية ٤ كيلو ومازال هناك كيلو ونصف منذ ٧سنوات لم تنتهي وهم بحاجه الى ٣ مليون جنيه فقط ، ومن جانبها قالت المهندسة منال السيد عمرو مسؤل هيئة الطرق والكباري، ان الطريق محلي وليس لنا ولايه عليه وليس تابع للهيئة.

نقل النواب تناقش عدد من طلبات الإحاطة

ومن جانبه قال عبد الفتاح آدم، السكرتير العام لمحافظة الاقصر، إن الطريق يتبع المحافظة، وهو طريق محلي وأن المشكلة في تغطية وتم إرسال خطاب لوكيل وزارة الري بالأقصر، وأكد انها لا تنطبق عليها اعمال التغطية ويكفي تبطين الترعه وعمل سور ولايمكن رصف باقي الطريق، حيث أنها غير مخدومة بالصرف الصحي، وبالتالي لا يصلح رصفها الا بعد الانتهاء من الصرف الصحى وسيتم وضعها في خطة المحافظة.

وأكد عبد الفتاح ادم السكرتير العام لمحافظة الأقصر، أن قرى مركز السلام ضمن مشروعات حياة كريمة.

ومن جانبه قال محمد صبري أبو شامه، وكيل وزارة الري بقنا والاقصر أن الوزارة مهتمه بمشروعات تبطين الترع ضمن أولوياتها الاولي علي حساب مشروعات تغطية الترع طبقا للتوجيهات الرئاسية.

ومن جانبه إنفعل النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، مطالبا بحضور وزير الري لتوضيح الأمر، مؤكدا أنه لا يجب إقحام توجيهات الرئيس في أي من الأمور والأخطاء التى يرتكبها التنفيذين، وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة برئاسة النائب محمود الضبع وعضوية النائب مصطفي محمود ومن يختارونه، وإخطار الأجهزة التنفيذية لبحث الأوراق اللازمه لذلك وإستخدام ادواتهم الرقابة حال وجود إهمال أو تقصير، مؤكدا أن النواب في وادي والتنفيذين فى وادي أخر ودورنا هو الرقابة.