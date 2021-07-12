توابع فوز إيطاليا بـ اليورو 2021.. كيليني بالتاج الذهبي في شوارع روما.. وتحطيم جدار راشفود في مانشيستر.. ورسالة مؤثرة من طفل إنجليزي.. وأحداث الشغب تلتهم شوارع لندن

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حقق المنتخب الإيطالي بطولة كأس أمم أوروبا 2020، على حساب المنتخب الإنجليزي وعلى أرضة بنتيجة 3 – 2، على ملعب ويمبلي معقل منتخب الأسود الثلاثة، في مباراة نجح فيها الطاليان في العودة بنتيجة المباراة، بعد تقدم الإنجليز بهدف في أول أحداث اللقاء، ليعود في الدقيقة الـ 68 بهدف التعادل في اللقاء، ويرصد دوت الخليج توابع تتويج المنتخب الإيطالي باليورو.

تحطيم جدار راشفورد بعد إهداره ركلة الجزاء

شهدت مدينة مانشيستر حدثا مريبا حيث حطمت بعض الجماهير جدراية للاعب راشفورد الذي أهدر ركلة جزاء أمام إيطاليا بجانب جادون سانشو، بوكايو ساكا للمنتخب الإنجليزي، بينما أهدر أندريا بيلوتي وجورجينو للمنتخب الإيطالي.

وفتحت شرطة مانشستر تحقيقا في الواقعة التي وصفت الأمر بالعنصري بعدما تم تشويه وتخريب جدارية لمقهى في جنوب مانشستر كانت تحمل صورة لراشفورد، عقب إهدار اللاعب ركلة جزاء أمام المنتخب الإيطالي.

أحداث الشعب عقب مباراة إيطاليا وإنجلترا

واصلت أحداث الشغب خارج حدود ملعب اللقاء، بويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، بسبب استمرار أحداث اللقاء والتعادل والتوجه للوقت الإضافي، والتي تأتي من أجل الححصول على تذاكر المبارة النهائية والمتوجه باللقب القارة العجوز والثمين.

وأشارت الشرطة عبر حسابها الرسمي كالتالي "هو شئ محبط للغاية أن 19 من أفراد شرطتنا أصيبوا اثناء مواجهتهم لحشود غاضبة من جانب الجماهير والأنصار، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق".

أحداث شغب في المباراة

وفي أحداث المباراة داخل ملعب اللقاء خرج أحد أفراد الجمهور الإنجليزي بعد هدف التعادل من المنتخب الأوزوري في الدقيقة السادسة والستون من عمر المباراة، والذي تغلب على أمن الملعب ودخل أجواء اللقاء بين الفريقين ولكن كاميرات المباراة لم تأتي به، للحفاظ على المنظر العام للقاء.

جوائز فرق يورو 2021

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد حدد جوائز البطولة قبل انطلاقها، حيث جاءت كالتالي:

جائزة المراكز في يورو 2021 جائزة البطل إيطاليا: 10 ملايين يورو.

جائزة الوصيف إنجلترا: 7 ملايين يورو.

جائزة فرق نصف النهائي: 5 ملايين يورو.

جائزة فرق ربع النهائي: 3.25 مليون يورو.

جائزة الفرق المتأهلين لدور الـ16: 2 مليون يورو.

جائزة فوز في دور المجموعات: 1.5 مليون يورو.

جائزة تعادل في دور المجموعات: 750 ألف يورو.

جيريلتش يعلق على اتهامه بالتقصير من جانب كين

علق جيريلتش لاعب منتخب إنجلترا على اتهامات كين المحلل التلفزيوني "قلت أنني أردت تنفيذ ركلة جزاء لكن المدرب هو من يتخذ العديد من القرارات الصائبة طوال البطولة لذلك وصلنا النهائي، وفعل ذلك أيضا في النهائي".

ووضح: " ورغم تأكيدى على ذلك الأمر هناك من يقول أنني لم أرغب في التسديد وهو أمر غير صحيح".

وكان كين المحلل التليفزيوني قد أنتقد اللاعبين الكبار في المنتخب الإنجليزي بعد أن سمحوا للاعب صغير ذو 19 عام بتسديد ركلة حاسمة أضاعت على الأسود الثلاثة اللقب أمام الطاليان.

جماهير إيطاليا تستقبل اللقب.. وكيليني بالتاج الذهبي

«يورو 2020»: ساوثجيت: أنا المسئول عن الخسارة أمام إيطاليا

ورفض ثاوثجيت الحديث كثيراً بعد الخسارة أمام إيطاليا وقال: "أنا من تسبب في الخسارة، والمسئول عنها".

واختتم: "أنا من أختار لاعبي منفذين ضربات الجزاء في نهائي البطولة".

طفل يدعم راشفور

وقال طفلا يدعى دكستر: عزيزي ماركوس راشفورد ، أتمنى ألا تحزن لفترة طويلة لأنك شخص جيد، وفي العام الماضي ألهمتني لمساعدة الأشخاص الأقل حظًا في الحياة". وتابع: " ثم الليلة الماضية ، ألهمتني مرة أخرى لأكون دائمًا شجاعًا". واختتم: " ستكون دائمًا بطلاً، أنا فخور بك".

النني يدعم ساكا لاعب أرسنال بعد خسارة يورو 2021

تشكيل إيطاليا ضد إنجلترا

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: دي لورينزو - بونوتشي - كيلليني – إيمرسون.

خط الوسط: باريلا - جورجينيو - فيراتي.

خط الهجوم: كييزا - إيموبيلي - إنسيني.

تشكيل إنجلترا أمام إيطاليا

حراسة المرمى: بيكفورد.

خط الدفاع: ووكر - ماجواير - ستونز.

خط الوسط: فيليبس - ريس - لوك شاو - تريبير.

خط الهجوم: هاري كين - رحيم ستيرلينج - ماسون مونت.