جامعة كفر الشيخ تنظم قافلة طبية بمطوبس ضمن مبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفرالشيخ اليوم الإثنين قافلة طبية شاملة لأهالى قرية "بنى بكار" والقرى المجاورة التابعة لمركز مطوبس تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفرالشيخ، وأسفرت عن " توقيع الكشف الطبى على 1.223 " حالة مرضية وصرف العلاج بالمجان، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".





وقال الدكتور طارق عبد الباقى وكيل كلية الطب المشرف على القافلة - فى تصريح اليوم - إن القافلة الشاملة تهتم بشكل فعال فى تنمية الوعى الصحى بإشراف أساتذة متخصصين من كليات "الطب وطب الفم والأسنان والصيدلة والتمريض" من خلال تخصصات الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال. وأشار الدكتور عبد الباقى، إلى أن القافلة ضمت أيضا عيادة خاصة من كلية التمريض لقياس نسبة السكر فى الدم والوزن والطول وقياس ضغط الدم وتقديم إرشادات للسيدات والأطفال فى العناية الشخصية والتغذية السليمة مع تقديم التوعية الخاصة للوقاية من مرض السكرى والضغط وكيفية العناية بالقدم السكرى وأنيميا الأطفال وإرشادات للسيدات عن الصحة الإنجابية والأطفال فى التغذية السليمة للوقاية من سوء التغذية.

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