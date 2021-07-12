/640326/الاتحاد-الأوروبي-استخدام-العقوبات-ضد-إثيوبيا-إذا-لم-يتحقق-السلام

قال جوزيب بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إن الوضع في إثيوبيا يتطلب النظر في إمكانية استخدام جميع الخيارات المتاحة لدينا بما فيها العقوبات.

الوصول لاتفاق للتفاوض وأضاف جوزيب بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، أن مياه النيل يمكن أن تكون مفيدة لجميع الأطراف عند التوصل لاتفاق وهذا يمكن أن يحدث فقط عبر التفاوض بحسن نية. وأكد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي علي الاستعداد لاستخدام العقوبات ضد إثيوبيا إذا لم يتحقق السلام ولم تصل المساعدات الإنسانية إلى تجراي. وقال "نحث أطراف أزمة سد النهضة على مواصلة الحوار"

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