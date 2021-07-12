السيرة الذاتية للمستشار محمود الشريف مساعد وزير العدل لشؤون النواب والشيوخ

جدة - نرمين السيد - كان الشريف يشغل منصب نائب لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، كما كان يشغل قبلها منصب مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، حصل على ليسانس الحقوق عام 1987، وعين معاون نيابة بالنيابة العامة، وتدرج بالوظائف التالية بها مساعد بالنيابة العامة ثم وكيل نيابة بالفئة الممتازة.

وفى عام 1994 عين وكيل نيابة بنيابة الأموال العامة، ثم قاضيا بالمحاكم الابتدائية، ثم رئيس نيابة بالفئة (ب) بنيابة النقض، ثم رئيس نيابة من الفئة (أ) بنيابة النقض.

وفى عام 2007 عين محاميا عاما بنيابة النقض، وفى عام 2010 عين مستشار بمحكمة النقض وفى عام 2012 تم تعيينه نائبا لرئيس محكمة النقض.

وفى عام 2014 ندب مساعدا لوزير العدل لشؤون المحاكم، وفى الفترة من 2009 وحتى 2016 انتخب عضوا بمجلس إدارة نادى القضاة وشغل مناصب أمين الصندوق والسكرتير العام والمتحدث الرسمى لقضاة مصر.

وخاض المستشار محمود الشريف مع مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند – أن ذاك- معارك ضارية ضد جماعة الإخوان الإرهابية أثناء تولى المعزول محمد مرسى مقاليد الحكم دفاعا عن استقلال القضاء والشرعية القانونية والدستورية، فى محاولت الجماعة الإرهابية إقصاء أعداد كبيرة من قضاة مصر بتخفيض سن تقاعد القضاة، فضلا عن التصدى للإعلان الدستورى الذى كان قد أصدره محمد مرسى ليحصن من خلاله القرارات الصادرة عنه من رقابة القضاة.

ترأس المستشار محمود الشريف غرفتى عمليات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بوزارة العدل، كما اختير عضوا بلجنة إنفاذ القانون برئاسة اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للأمن، وعضوا باللجنة التنسيقية لمتابعة دور وزارة العدل فى تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، فضلا عن كونه عضوا بالمجلس الأعلى لنقابة الأشراف منذ عام 2015.

ساهم الشريف فى طرح رؤية وزارة العدل المستقبلية فى خطة تطوير منظومة العدالة من خلال البرنامج الحكومى، كما شارك فى إعداد قاعدة بيانات موظفى المحاكم على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة.

ساهم فى تعديل لائحة المأذونين المعمول بها منذ عام 1934 وإعداد مشروع قانون المأذونين وتقديمه إلى مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.

أنشأ نظام توثيق عقود إشهار الإسلام بعد حصر الدفاتر الخاصة بها ومراجعتها منذ عام 1912 حتى الآن وإرسالها إلى دار المحفوظات.