النائب أحمد العوضى يكشف لتحيا مصر تفاصيل لقاء وزير الإنتاج الحربي بلجنة الدفاع بالبرلمان«فيديو»

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قال النائب احمد العوضي، عضو مجلس النواب، أن وزارة الانتاج الحربي،تساهم فى توفير متطلبات القوات المسلحة، والمساهمة فى تنفيذ خطة التنمية المستدامة ،فضلا عن توفير متطلبات القطاع المدني.

وزارة الانتاج الحربي ودعم خطة التنمية المستدامة

وأشار النائب أحمد العوضي فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج إلى أن وزارة الانتاج الحربي من الوزارات ،التي لها دور كبير دعم رؤية الدولة المستقبلية فى تحقيق اهداتف التنمية المستدامة بما يصب فى الحفاظ على الامن القومي، مؤكدا دعم اللجنة للوزارة فى التشريعات الخاصة بدعم الوزارة.

قانون التحرش

وشهدت الجلسة اليوم التصويت النهائي علي مشروع قانون النائب أشرف رشاد الشريف بشأن تغليظ عقوبة التحرش، وأيضا تعديلات النائب علاء عابد بشأن اللائحة الداخلية بمجلس النواب، عد أن تمت مراجعتهم من مجلس الدولة كما شهدت الجلسة أيضا نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل ومكت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشكيل محطة متعددة الأغراض علي الأرصفة (55-62) ميناء الأسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية).

التراخيص لوزير البترول

وأيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة انرجين ايجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادر بموجب القانون رقم 13 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 3لسنة 2009 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال ادكو الحرية بدلتا النيل.

القابضة للغازات الطبيعية

أيضا مشروع قانون الحكومة المقدم بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة سي دراجون انبرجي (نايل)بي.في وشركة أي بي أر ساوث دسوق ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6لسنة 2014للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب دسوق الأرضية(قطاع-أ)بدلتا النيل.

أيضا تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 287لسنة 2021 بالموافقة علي اتفاقية قرض بين جمهورية مصر العربية ومجموعه البنوك الفرنسية.