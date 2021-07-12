/640327/درية-شرف-الدين-حدائق-الأسماك-والحيوانات-ثروة-كبيرة-لمصر-يجيب-الحفاظ-عليهم

كشف الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، عدم وجود بند مخصص فى الموازنة من قبل وزارة المالية لشراء حيوانات لحديقة الحيوان، مشيرا إلى أن الحديقة تقوم بشراء حيوانات بأفكار خارج الصندوق.

دوت الخليج يرصد ما كشفه رئيس الادارة المركزية لحديقة الحيوان

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة د. درية شرف الدين بشأن التراجع في مظهر حديقة الحيوان وسوء حالة الحيوانات والطيور والمكتبة الأثرية وعدم توافر الرعاية والنظافة بالحديقة، وسوء حالة حديقة الأسماك بالزمالك نظرا للإهمال الشديد مما أدي إلى ضياع معلم سياحي وتراثيمهم.

حديقة الحيوان

وأضاف "رجائى" أن حديقة الحيوان تشهد لأول مرة تزويدها بأنواع جديدة من الحيوانات دون تحميل الدولة أي أعباء، مشيرا إلى أن هناك أنواع كثيرة من الحيوانات بحديقة الحيوان، مؤكدا أن هناك توجيهات من وزير الزراعة لتطوير الحديقة وتنميتها.

حديقة الاسماك

من جانبها انتقدت النائبة درية شرف الدين الأوضاع بحديقتي الحيوان والأسمال، قائلة أن حديقة الحيوان بلا حيوانات وحديقة الأسماك بلا أسماك، مضيفة هذه الحدائق ثروة كبيرة لمصر يجيب الحفاظ عليهم".

وتابعت :" حديقة الحيوانات من الإنجازات العظيمة للخديوى إسماعيل الذى كان يحكم فى وقت من الأوقات مصر لذلك يجب الحفاظ عليها" مشيرة إلى أن حديقة اليحوان تشهد تراجعا كبيرا سواء من ناحية النظافة أو انتشار الباعة الجائلين".

وأصت لجنة الزراعة برئاسة هشام الحصرى ضرورة إدراج حديقتي الحيوان والأسماكة ضمن خطة تطوير القاهرة، كما أوصت وزارة المالية أن تدرج بندا بالموازنة لحديقة الحيوان لشراء حيوانات.