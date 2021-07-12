/640329/تغييرات-في-تشكيل-الأهلي-أمام-كايزر-تشيفز-بنهائي-دوري-أبطال-إفريقيا

يخوض النادي الأهلي مواجهة هامة أمام كايزر تشيفز في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب محمد بن خامس في نهائي دوري أبطال إفريقيا في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر لتحقيق البطولة العاشرة في تاريخه.

وعلم دوت الخليج أن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي ينوي إجراء تغييرات على تشكيل الفريق الأول عن تشكيل المارد الأحمر أمام مصر المقاصة في المباراة التي أنتهت بفوز كتيبة المدرب الجنوب إفريقي برباعية مقابل هدف في المواجهة التي أقيمت على ملعب السويس الجديد ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر في الدوري الممتاز.

موسيماني يغير تشكيل الأهلي أمام كايزر تشيفز

وأستقر بيتسو موسيماني على إستمرار أكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن لوقف خطورة جناح كايزر تشيفز في ظل عدم جاهزية هاني بشكل قوي ، بينما من المقرر عودة أليو ديانج لمنتصف الميدان بجانب عمرو السولية، مع استمرار أفشة بجانب طاهر محمد طاهر وحسين الشحات تحت شريف المهاجم الصريح.

تشكيل الأهلي أمام مصر المقاصة

حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وأكرم توفيق. خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وحسين الشحات. خط الهجوم: محمد شريف. دكة بدلاء المارد الأحمر محمود وحيد، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود عبد المنعم كهربا، ومروان محسن، وأليو ديانج، وصلاح محسن، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير.

تشكيل مصر المقاصة أمام الأهلي بالدوري

حراسة المرمي: محمود حمدي. خط الدفاع: أحمد مودي - محمد دسوقي - أحمد صبيحة هشام محمد - عبد الله مجد. خط الوسط :عماد فتحي - - عصام صبحي - شيمس بيكلي - سعيد الونش. خط الهجوم : باسم مرسي. ويجلس على مقاعد البدلاء : "محمد كوكو - صلاح عاشور - مصطفى شبيطة - باولن فوافي - أحمد عادل ميسي - أسامة عزب - فارس طارق - محمد عادل - خالد مصطفى".

قائمه الأهلي لمواجهه مصر المقاصه

حراسة المرمي: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، علي معلول، محمود وحيد، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، أيمن اشرف وبدر بانون

خط الوسط: جونيور اجايي، أكرم توفيق، محمد مجدى أفشة، محمود كهربا، حمدي فتحي، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية.

خط الهجوم: مروان محسن، محمد شريف، صلاح محسن.