محمد رشاد يكشف حقيقة عودته لمي حلمي

نفى المطرب المصري محمد رشاد ما يتم تداوله حول عودته لزوجته السابقة ومذيعة الكورة مي حلمي، مؤكدًا أن تلك الأنباء كاذبة وليس لها أساس من الصحة، وأنه لا يواجد نية لهذا القرار.

دوت الخليج يكشف حقيقة عودة المطرب محمد رشاد لمذيعة الكورة مي حلمي.

عودة محمد رشاد لمي حلمي

وغرد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بتويتة كتب فيها: "‏أنا شايف أخبار بتنزل عن حياتي الشخصية ومسدجات بتتبعتلي تسالني هو في عودة ولا ايه.. وصحف للاسف بكتب اخبار كاذبه تمامًا.. فاحب اقولكم بس حاجه لأنكم تهموني وأنتوا أسرتي الكبيرة وسندي بعد ربنا سبحانه وتعالي.. العاقل لا يُلدغ مرتين.. وهذه الأخطاء لا يكررها العقلاء".

انفصال محمد رشاد عن مي حلمي

وانفصل المطرب محمد رشاد عن زوجته المذيعة مى حلم فى سرية تامة بعد أكثر من عام من الزواج الذى شابه ضجة كبرى، وذلك بعد فسخ الزواج ليلة الزفاف قبل أن يعاودان ويتفاهما ثم يتزوجا فيما بعد.

إلا أنه وبعد أزمات متتالية بين الثنائى سببها اختلاف فى وجهات النظر فيما بينهما، وقررا الانفصال فى سرية، بعدما استقرا على أن هذا هو أنسب حل لهما.

أغنية «أنا مش شمتان»

وعلى الصعيد الآخر، طرح الفنان محمد رشاد مؤخرًا أغنية «أنا مش شمتان» من كلمات كوثر حجازي، ألحان محمد النادى، توزيع طارق عبد الجابر وإشراف سيكا سمير، ولاقت هذه الأغنية ردود أفعال إيجابية من قبل متابعي محمد رشاد.

كلمات أغنية أنا مش شمتان

وتقول كلمات الأغنية: "أنا مش شمتان لكن من حقي إن أنا أفرح إنك زعلان.. أول ما ندمت عرفت إنك زينا إنسان بتحس وليك قلب يحاسبك.. ترجع ندمان.. سيبني أفرح فيك.. وأنا شايف ندمك وعزابك باينين في عنيك.. بقى كل مناك صدفه تشوفني أو أرد عليك.. مش قادر أعلمك خاطر أنا مش حاسس بيك.. دموعك بتبرد ناري وندمك بيخلص تاري.. عشان خطرى أبكي كمان محدش قال لك تخسرني.. هتفضل يا حبيبي فاكرني وهنسى وهتعيش ندمان".

وتأتى هذه الأغنية السينجل بعد غيابه عن الساحة الغنائية منذ فترة، حيث كانت آخر أغاني رشاد التى قدمها تحمل اسم "فى غيابه تمام" من ألحان حسن سراج وتوزيع أسامة عبد الهادى وكلمات هشام عبد الحليم.

محمد رشاد يدخل عالم التمثيل

وخاض الفنان محمد رشاد تجربة وحيدة في عالم التمثيل، حيث إنه شارك في مسلسل «ليالينا 80»، حينما جسد دور مطرب شعبى من حارة بسيطة، كان يحلم أن يكون مطربًا مشهورًا، وفى تصريحات سابقة قال عن هذه الشخصية إنها تشبهه فى قصة كفاحها، وعقب رشاد قائلًا: "تجربة التمثيل بالنسبة لى مهمة جدا، وخطوة لا بد منها للمطرب، فأنا أرى أن التمثيل مكمل لمشوار المطرب ويرتقى به لمستوى أعلى".