صور.. وصول الدفعة الأولى من رؤوس أضاحى الأوقاف لمجزر أبى سمبل

جدة - نرمين السيد - يذكر أن 15 مديرية أوقاف بالإضافة إلى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تجاوزت مبيعات العام الماضى فى مشروع صكوك أضاحى الأوقاف. ومديريات الأوقاف هى: "الشرقية - البحيرة - الدقهلية - بنى سويف - الفيوم - المنيا - المنوفية - كفر الشيخ - أسيوط - شمال سيناء - البحر الأحمر - السويس - قنا - جنوب سيناء - الوادى الجديد".

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