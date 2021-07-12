فيديو.. سامح شكرى: اهتمام أوروبى بتأكيد عدالة الموقف المصرى بشأن سد النهضة

جدة - نرمين السيد - قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسى لرئيس المجلس الأوروبى تؤكد على طبيعة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى ودعم هذه العلاقات والعمل المشترك لمواجهة التحديات والتطلع إلى استمرار التعاون بين الجانبين.





وأضاف شكرى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أن موضوع سد النهضة كان مثار مع عدد من وزراء خارجية دول أوروبا حضور المجلس الأوروبى وكانت أسئلتهم حول تطور مفاوضات سد النهضة وفعاليات مجلس الأمن والرؤية المصرية والتوجه المستقبلى، وكان هناك اهتمام بتأكيد عدالة الموقف المصرى والتقدير لأسلوب تعامل مصر مع القضية وإبداء المرونة والعمل على تحقيق مصالح السودان وإثيوبيا وتفهم طبيعة وجودية القضية.

وأوضح وزير الخارجية، إلى أن الاتحاد الأوروبى لديه رغبة فى دعم المسار التفاوضى واستخلاص التجارب الناجحة للاتحاد ونقلها إلى حيز المفاوضات، منوهًا إلى أنه خلال لقائه مع الوزراء الأوروبيين ومفوضى الاتحاد أكد على عدالة الموقف المصرى واهتمام المصريين بالقضية ولا بد من حلها لتجنب أى نوع من التصعيد أو التوتر.

وأشار إلى أن المجتمع الدولى عليه أن يعمل على إرسال رسائل واضحة لإثيوبيا بضرورة تغيير أسلوب تعاملها مع القضية.