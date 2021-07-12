صور.. محافظ الإسكندرية يستقبل أطفال مستشفى 57357 بشاطئ المندرة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، وجمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية.

وأكد المحافظ حرصه على التواجد وسط أطفال مستشفى 57357، لتقديم كامل الدعم النفسى والمعنوى لهم، ما حقق مردود إيجابى على الأطفال وذويهم.

وأشاد الشريف، بمستشفى 57357 وما تقدمه من خدمات للأطفال وفق أحدث الأساليب العلمية والتعليمية على مستوى العالم، مؤكدا على ضرورة أن تتكافل جميع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى لدعم مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن شاطئ المندرة المجانى منذ افتتاحه شهد استقبال عدد من وفود ذوى الهمم والعزيمة مجانًا وإقامة عدد من الفاعليات الترفيهية بالتعاون مع المجتمع المدنى.

وكشف المحافظ عن استقبال عدد 34 جمعية خيرية مجانًا على شواطئ الإسكندرية بإجمالى عدد 2.000 فرد، وذلك وسط الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية.